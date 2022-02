El Real Unión deseaba, en un principio, jugar el lunes y el martes para tener algo más de margen para recuperar jugadores y para que los que acaban de salir de cuarentena pudiesen hacer alguna sesión más, pero la Federación le avisó de que si el partido pasaba de este fin de semana, ya lo entendía como un aplazamiento en toda regla y que tanto Dépor como Real Unión debían recuperar antes sus partidos ya pospuestos ante Racing de Santander y Valladolid Promesas, respectivamente. El Dépor no se oponía a jugar en tres o cuatro días, pero todas las partes entendieron que lo mejor era disputarlo el domingo para no generar más inconvenientes, aunque sea una situación en la que los vascos llegan al límite a Riazor.

El Real Unión realizará de nuevos pruebas a su plantilla el viernes y espera que un par de contagiados den ya negativo y puedan incorporarse a la dinámica, con lo que en el mejor de los casos llegarían a A Coruña con dos futbolistas de baja por COVID, a los que habría que sumar a dos miembros del cuerpo técnico. Uno de los que está en duda es el propio primer entrenador Aitor Zulaika.

El Real Unión de Irún se presentaría, de esta manera, en Riazor con en torno a 17 futbolistas profesionales, a los que se sumarían algunos efectivos del filial para sumar en torno a una veintena de efectivos en la expedición. Barajan viajar en dos vehículos hasta A Coruña.

Donde no hubo solución intermedia para que se pudiese jugar fue en el Racing de Santander-Cultural Leonesa, que fue suspendido por la RFEF al contar el cuadro leonés con cuatro positivos y un quinto con síntomas compatibles con la enfermedad.

La Federación decidirá el horario del Dépor-Racing

Tras varios tira y afloja, el Deportivo y Racing parecen de acuerdo en el día en el que disputarán el duelo aplazado el pasado fin de semana por un “posible brote” de COVID en el conjunto cántabro con dos jugadores positivos, pero no así en la hora. El equipo santanderino quiere jugar lo más pronto posible, en torno a las 18.00 horas, para no verse obligado a hacer noche en A Coruña o para no llegar de madrugada de vuelta a su ciudad. En cambio, el equipo coruñés pretende que se dispute a las 21.00 horas para que asista el mayor número de público posible en un día laborable. Ante la disparidad de intenciones, será la Federación finalmente la que decida el horario de este encuentro que medirá a primero y segundo en la tabla.