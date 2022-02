El Dépor dio por cerrado el mercado de manera virtual en la noche del Reyes, aunque siguió latente hasta el día 31. Aún con los rescoldos de una de las épocas candentes del año, el trabajo no se detiene para la secretaría técnica blanquiazul, siempre de guardia. Ya era uno de los puntos de interés para la afición y cada día lo es más conforme se acerca el verano y Noel gana protagonismo en el primer equipo. La renovación del delantero sigue enquistada para un jugador que acaba contrato en 2023, pero con el que hay una relación de aficionado que es prácticamente papel mojado. Al secretario técnico Carlos Rosende le consta que hay competencia para atarlo y está a la espera de la respuesta del futbolista y su entorno. Él tendría muy claro lo que haría. "Ha recibido ofertas importantes de otros equipos, nos consta, las debe valorar", avanza antes de describir cómo está la situación a su juicio. "El Dépor le ofrece un contrato largo. Nosotros siempre fuimos muy honestos con él. Le pusimos en la mesa una oferta en la que Dépor y Noel vayan a la misma velocidad. Tampoco se trata de correr mucho, sino de dar pasos hacia adelante. Creo que este es muy buen sitio para él. Es importante, participa en el mejor equipo de Primera RFEF con jugadores importantes, con trayectorias importantes. Tienen que valorarlo y me consta que lo hacen. Con Noel siempre fui optimista porque es buen escenario, pero no estoy en su cabeza. Nosotros damos y él se lo está ganando y cuando pasa eso, creo que te acabas encontrando. Las condiciones deportivas y económicas son buenas para un jugador como él. Estamos a la espera de su respuesta", razona. Si el canterano se acaba marchando, un escenario que el club no contempla, a pesar de que ya ocurrió con Guille Bueno, el Dépor "defenderá sus derechos".

Más allá de los reajustes de Adri Castro, Valín y Benito, la estrella del mercado de enero deportivista fue Álvaro Rey, un futbolista al que Rosende aprecia "mucho", al que ya quiso traer "en verano" y que llega a A Coruña tras realizar las dos partes "un esfuerzo importante". Pero lo que mantuvo una tensión relativa hasta los últimos minutos fue la situación de Juan Carlos Menudo. El sevillano estuvo en el mercado y se acabo quedando. El secretario técnico ahondó en el caso y quiso resaltar su comportamiento en estos meses. "Es intachable. Es cierto que no hay una correlación de entre las expectativas y su participación en el equipo. De la mano de Menudo exploramos situaciones (de mercado) y no encontramos un sitio satisfactorio para todos. Si sigue entrenándose como hasta ahora, tendrá su participación. Nosotros estamos encantados. Si alguien pensó que tuvo alguna falta de algo, no es cierto. Es una decisión técnica como las que se toman con otros jugadores de la plantilla", refuerza.

En ese viaje ante lo que pudo ser y lo que está por venir, muchos nombres ponen en alerta a los deportivistas, ya que no están blindados por su club. Uno de ellos es Elitim, cedido por Watford hasta junio y que se ha convertido en una de las sensaciones de la competición. El Dépor quiere que siga en A Coruña todo el tiempo posible. "Desde el principio con Juergen hay una relación fluida. Lo abordaremos, pero depende del escenario en el que estemos (Segunda o Primera RFEF). Sabíamos que tenía que ser importante por mentalidad, capacidades. Tiene todo el futuro por delante. Lo que pensábamos de él y su rendimiento sí que ha tenido correlación. Tenemos buena sintonía, se siente valorado, querido. Es un jugador estructural con nuestra idea de juego. Si Dios quiere y todo sale bien, ojala siga aquí mucho tiempo, pero veremos", cuenta.

El Dépor avanza hacia ese modelo de cantera, en el que "las familias perciben que lo que se hace no es humo ni papel mojado", camino de establecer "una relación de confianza", en la que "el ascensor funcione" y lleve a los jóvenes de Abegondo al primer equipo. También va la entidad "a ese formato de rendimiento", con contratos cortos, "personalizados" y con futbolistas validados para Primera RFEF o Segunda. Rosende desea "que participen, que sean partícipes, que estén con el Dépor en cualquier sitio", aunque tampoco niega que "lo específico se valorará en junio", ya que trabajan "en los dos escenarios, ojalá sea en Segunda", apunta. En ese futuro él y su equipo de trabajo estarán, mientras el club así lo considere, según transmite. "Mi futuro pasa por el Dépor, siempre que el Dépor quiera, y mi equipo de trabajo está en la misma sintonía. Somos secundarios, el foco está en los jugadores. Me he encontrado mucho respaldo, nos lo hacen fácil. Llegamos en una situación de dificultad y era un reto. Va por buen camino, pero el objetivo es el verano. Venimos de abajo, trabajamos duro y queremos seguir creciendo con el Dépor. No era sencillo darnos esta oportunidad, era una apuesta arriesgada. A nosotros siempre nos transmitieron que están contentos con nuestro trabajo. En junio no sentaremos y veremos cómo de contentos estamos todos", explica.

La RFEF y un callejón sin salida

Ante el aplazamiento consumado del Racing y el presumible del partido que también se va a caer ante el Real Unión, Carlos Rosende descarga gran parte de la responsabilidad en la estructura de la competición y en la RFEF, que está llevando a esta competición a un punto de no retorno. "Me parece un problema de la propia Federación Nos debemos a unas normas. Hay que valorar si el protocolo es adecuado y si es sostenible jugar miércoles y domingo. Si la situación sanitaria no cambia, habrá dificultades para acabar la competición. No son fáciles cuatro partidos en quince días, la estructura de esta liga no está montada así, aunque para la RFEF tampoco sea fácil. El protocolo de LaLiga es más claro. Si tienes unos jugadores compites y si no los tienes, no. Si ya entras en situaciones concretas, informes médicos... A la RFEF le hemos transmitido nuestras inquietudes y deben tomar decisiones, no el Dépor o el Racing", explica.

El club coruñés quiere jugar ante los cántabros el día 16, pero en Santander no lo ven tan claro y es muy probable que tenga que fijar la fecha el Juez Único de Competición. Todo mientras sigue en el aire el duelo ante el Real Unión, conjunto al que elogió Rosende por su actitud de estos días. "El Racing tiene sus motivos (para no querer jugar el 16) y ellos entenderán que hay otras fechas que les convienen más. Se trata de llegar a un acuerdo. Lo normal es no ponerse de acuerdo. ¿Suspensión Dépor-Racing? Debemos ser prudentes, tenemos buenas relaciones con el Racing. No nos conviene en entrar en la situación, tenemos que centrarnos en lo nuestro. Eso sí, hay que agradecer al Real Unión el interés por disputar el partido. Lo justo es agradecérselo, porque es un esfuerzo grande el que está haciendo", asegura el secretario técnico del Dépor.