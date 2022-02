Al Real Unión le acecha el COVID y al Dépor también las bajas, aunque en su caso no revela el origen de las mismas. Álvaro Rey dio ayer el paso de empezar a hacer algún trabajo de grupo, aunque puede llegar muy justo al duelo de este domingo ante el Real Unión. Si el sevillano no se recuperase, el equipo coruñés podría contar con hasta seis bajas. El último en sumarse a la lista de “trabajo personalizado”, en la que el Dépor engloba a los futbolista con coronavirus o problemas musculares que no saltan al césped, fue Villares. También están Víctor García, Diego Aguirre, Alberto Quiles y Pablo Trigueros, aunque este último ya ha hecho algún tipo de ejercicio sobre el césped de Abegondo esta semana tras su lesión muscular ante el DUX.

Queda por saber si alguno se puede incorporar en los próximos días, sobre todo, Víctor García y Diego Aguirre, los que llevan más tiempo con ejercicio “personalizado”. Si Borja no recupera a ningún futbolista, contará para el duelo del Real Unión con 15 futbolistas del primer equipo, a los que hay que sumar a Trilli, Noel y Yeremay hasta un total de 18 efectivos de los habituales a las órdenes del técnico. Dani Barcia, Juan Rodríguez e Iván Guerrero reforzaron ayer el trabajo de campo en Abegondo. Ninguno tiene muchas opciones de entrar en la lista ante los vascos.