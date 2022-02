El Deportivo tuvo que convivir esta semana con la posibilidad de un segundo aplazamiento consecutivo por la delicada situación que ha atravesado el Real Unión. La amenaza de no poder disputar una jornada más tras lo ocurrido con el Racing de Santander llegó a ser real por el brote de COVID que ha afectado al club de Irún y que ya le impidió jugar contra el filial del Valladolid. Hasta once contagios se registraron en el rival deportivista, que llegó a coquetear con la opción de solicitar a la Federación posponer el partido. La esperanza de ir recuperando efectivos, sumado al recurso de atrasar al menos un día la fecha del encuentro, han permitido descartar un nuevo aplazamiento que en las filas del Deportivo no se llegó a contemplar.

“Hemos estado en contacto con el entrenador del Real Unión desde el principio de esta semana. Puedo decir que tanto ellos como nosotros hemos intentado adaptarnos para poder dar vida a la competición. No puedo decir las bajas que tienen, pero sí su intención de jugar y así va a ser. En principio, habrá partido”, resumió ayer Borja Jiménez sobre la cita de mañana en Riazor.

El entrenador deportivista desveló que a lo largo de la semana trató de transmitir a la plantilla que se trataba de una semana típica de competición a pesar de que en la anterior no pudieran jugar contra el Racing y hubiera ciertas dudas alrededor del Real Unión. “La incertidumbre ha sido más fuera que dentro”, destacó Borja. “En ningún momento he tenido la sensación de que se fuera a suspender el partido. Ni yo, ni los futbolistas; o al menos eso les he intentado transmitir. No creo que vayan a tener muchas bajas, no nos vayamos a pensar que va a venir un Real Unión en el que no vais a conocer los nombres. Con ocho, seis o cuatro bajas por COVID no se disputaría el partido”, añadió.

Borja Jiménez advirtió de que el conjunto de Irún le exigirá al máximo a pesar de las bajas con las que puedan presentarse en Riazor, que esperan reducir antes de viajar hasta A Coruña. “Está demostrando ser el mejor fuera de casa junto a nosotros. De los últimos ocho partidos no ha perdido ninguno. Es verdad que en el partido de la primera vuelta fuimos superiores en cuanto dominio y ocasiones, pero una de sus virtudes es cómo transita. Genera ocasiones cercanas al gol incluso desde el saque de puerta. Va a ser un partido dificilísimo”, subrayó el técnico deportivista.

El Deportivo recuperará efectivos para este partido, lo que puede volver a dejar a Menudo fuera de la convocatoria después de que se descartase su salida en el mercado de invierno. Borja Jiménez volvió a pronunciarse ayer sobre su situación: “Menudo no ha dejado en ningún momento de ser jugador del Deportivo y el trato con él puedo asegurar que ha sido el mismo el viernes pasado que hoy (por ayer). Mi relación con él sigue siendo la misma, hoy de las primeras cosas que he hecho al llegar al vestuario ha sido felicitarle por la victoria de su Betis. Ojalá podamos sacarle más rendimiento”.

“Si tuviésemos todos más claras cuáles son las reglas, daría menos pie a malos entendidos”

Borja Jiménez también analizó ayer el aplazamiento del partido de la semana pasada contra el Racing de Santander. “Si tuviésemos todos más claras cuáles son las reglas del juego daría menos pie a malos entendidos. No estoy dentro para saber el motivo de las decisiones. Organizar cualquier cosa es muy difícil e intuyo, a favor de la competición, que montar una competición es muy difícil. Puede ser que todavía queden por mejorar cosas, es algo que ha nacido nuevo y como en todo se intentará no cometer los mismos errores”, reflexionó el entrenador deportivista. Borja Jiménez reconoció que sintió “pena” por cómo se llegó a la suspensión final del partido después de la petición del Racing, que temió un brote de contagios que no pasó de dos positivos. “Sentí pena por cómo se dieron los acontecimientos y sobre todo por nuestra gente, que tenía ganas de partido en Riazor. No valoraré nada de lo que pasó, allá cada uno. La semana pasada hubiéramos tenido seis o siete bajas, no sé de qué manera lo hubiéramos afrontado, pero lo que tengo claro es que lo habríamos hecho con total garantía. Yo siempre intento competir. Lo que quiero es jugar, el día que sea. Eso es el deporte. El tema COVID nos ha hecho vivir situaciones muy fastidiadas. A nivel personal, me pongo a pensar lo que hice dos meses encerrado solo, sin ver a mis padres... casi pensé que conseguiría que mi gato hablara. En este año y medio hay gente que habrá perdido familiares, que ha estado fastidiado, así que no quiero frivolizar con nada de esto porque la salud es más importante que cualquier deporte”, manifestó. El entrenador deportivista no se quiso detener en la fecha en la que finalmente se jugará el partido aplazado y dejó esa decisión en manos de otros. La fecha prevista es el 16, aunque el Racing no desea que sea demasiado tarde. “Jugamos cuando nos mandan. Lo importante es jugar. Claro que quiero que sea a una hora que le venga bien a nuestra gente ¿Qué es tarde para volver? Como nosotros en Zamora, que llegamos de madrugada. Pero no pasa nada, es lo normal. Como le pasó al Racing de Ferrol cuando fue al Sardinero. Se jugará en un horario habitual. Si no es ir modificando sobre la marcha y haciendo cosas nuevas que dará más lugar a suspicacias. Lo importante es jugar y ganar”, destacó.