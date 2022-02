Juergen Elitim, autor del gol que permitió al Deportivo reducir distancias en el marcador y abrir la posibilidad de empatar el partido ante el Real Unión, destacó que al equipo volvió a ocurrirle algo parecido a lo de la primera vuelta en Irún. “Es un partido prácticamente calcado al de la primera vuelta. Nos golpean en momentos cruciales del partido. Creo que nuestra reacción ha sido positiva en los dos partidos. No han entrado [las oportunidades de gol] y hay días que son así. Ya tenemos en mente seguir y a pensar en el siguiente fin de semana”, razonó el centrocampista colombiano.

Juergen, sin embargo, subrayó que el Deportivo había hecho méritos suficientes como para lograr sumar algún punto a pesar de la resistencia que mostró el Real Unión en el último tramo del partido. “Sabemos que es complicado, vienen con su plan a Riazor, pero con nuestras armas y nuestro plan de partido hemos hecho méritos para intentar rascar algo más en cuanto a resultados y en cuenta a puntos”, destacó el colombiano.

Juergen también admitió que la derrota había caído mal en el vestuario debido a la racha de partidos sin perder que encadenaba el equipo desde hacía varias jornadas. “Nosotros estamos dolidos porque está claro que no nos gusta perder. No lo hacíamos hace mucho y el equipo no está acostumbrado”, reconoció. El centrocampista también lamentó que su primer gol como deportivista esta temporada no sirviera para sumar al menos algún punto.