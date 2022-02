Una vuelta después, el gafe continúa. Un Real Unión meritorio logró desdibujar al Dépor, golpear a la mínima y resistir a una catarata de ocasiones para acabar llevándose de nuevo la victoria en un estadio hasta hoy inexpugnable. No fue la mejor versión coruñesa, errático el Dépor en la presión, torpón en ataque estático y endeble en su banda derecha, sobre todo en la primera parte, pero aún así con el caudal ofensivo suficiente para haber cosechado algún punto. Varias penas máximas escamoteadas y una fallada por Miku redondean su mala suerte y su mala hacer. Ni su empuje de la segunda parte pudo rescatar una igualada que merecía. Una lección para lo que queda de liga y una nueva prueba para un equipo, a pesar de su nivel, debe seguir superándose, tiene que seguir alerta.

Tras la cordialidad por el esfuerzo por jugar del Real Unión, fue rodar la pelota y, aunque poco hubiesen entrenado esta semana, ya se vio que el Dépor tenía ante sí un hueso. Los irundarras presentaron un conjunto con una buena suma de titulares habituales y demostraron casi de manera instantánea por qué son el mejor visitante de la liga, junto a los coruñeses. Su salida de balón era impecable, mezclaban pausa con velocidad y la manera en la que tejían una tela de araña ante Irazusta anunciaba problemas. El primero fue un balón al palo de Vivancos en los instantes iniciales, minuto seis. El sonido metálico fue si como sonase el despertador para los blanquiazules. Hoy no tocaba siesta.

Estaban en el partido por intención los de Borja Jiménez, pero no por su capacidad para hacer daño. Se echaba de menos su habitual facilidad para progresar por banda, para presionar arriba y para hacer daño. Lejos de ser incisivos. Aún así acabaron cayendo varias ocasiones en este primer acto. Un par de remates desviados de Juergen, un remate al aire de Noel con todo a favor y un balón a la cruceta de Lapeña. Hasta así, muestra colmillo.

Para entonces ya perdían los coruñeses con un gol de resúmenes televisivos de Alain Oyarzun. Al zurdo no se le puede flotar, aunque esté a 25 o 30 metros de la portería. Como en la ida, a la mínima pagaba el Dépor, que ya había dado muestras de debilidad por su banda derecha. Todo lo bien que atacaba Trilli se descosía a su espalda.

Con dificultades, costándole un mundo y con alguna cabalgada de un Real Unión redondo como equipo, el conjunto coruñés lo intentó en los instantes finales. No marcó Miku tras una jugada de Noel llena de reversos. Tampoco Trilli después de una fuerte carga en su hombro, ni Miku, al que arrollaron en el área. Moría la primera parte y renacía el ardor de Riazor, que creía que le habían escamotado dos penas máximas. Sangraba Miku, Borja debía detener la hemorragia de su equipo.

El Dépor salió hecho un ciclón tras el descanso. En un minuto ya le habían concedido un penalti, que era una pena máxima bastante más leve que alguna de la primera parte en ls que Cid Camacho miró para otra parte. Sería la mala conciencia. Dieron igual los obsequios tardíos o el pie de Irazusta fuera de la línea, la única realidad palpable es que Miku volvía a fallar. Desde los once metros e instantes después, a placer en jugada. Las mejores oportunidades posibles se iban fuera y al limbo. Ante el Talavera el fallo del venezolano desde los once metros no tuvo influencia en el marcador final, esta vez sí.

Aún aturdido por el golpe de su fatalismo ante el Real Unión, el Dépor se vio de repente desnudo ante una cabalgada cómoda de Alain Oyarzun, a la que ni Trilli ni Lapeña llegaron para corregir. El cúmulo de las desgracias se consumó con ese primer palo que le regaló Mackay al zurdo. 0-2, minuto 51. Riazor no se lo creía. De estar haciendo un mal partido a merecer tan castigo...

El equipo coruñés, ya más por empuje que por fútbol, apretó. Generó infinidad de ocasiones, sobre todo, por un Álvaro Rey, por momentos, imperial y dando la sensación de que, en cuanto se entone de verdad, estará por encima de la categoría. De sus botas salieron centros inmejorables que fueron malgastados, de las Trilli también se proyectaron buenos envíos. Nada. Quiles malgastó un cabezazo a placer, en otra jugada disparó arriba. Infinidad de intentos desde la frontal que rozaron la red. Imposible, solo ese envío de Juergen para hacer el 1-2 en el minuto 72.

Con 20 minutos por delante, Riazor quería creer, pero de los gafes es casi imposible escabullirse y menos de este. Para entonces ya estaba el Dépor en el alambre y hasta le faltaba el aire. A todos, salvo a Trilli, que llegó para corregir una buena ocasión que se le presentaba a Carlos Bravo para hacer el tercero pasado el minuto 80. Incluso, por encima del descuento, un centro lateral parecía destinado a convertirse en el 2-2, pero entre multitud de rechaces la pelota acabó en las manos de Irazusta. Excesivo para un Dépor errático y desdibujado, que solo tiene que mejorar y, sobre todo, acertar con la meta contraria. El camino del ascenso también está hecho de estos tropezones, de los que habrá que levantarse. Riazor ya se dispuso a ayudar al acabar el partido.