Trece jornadas después de la derrota en Irún volvió a perder el Dépor, de nuevo ante el Real Unión, que reforzó en A Coruña su condición de mejor visitante de la categoría. Otro accidente del equipo blanquiazul, parecido al del Stadium Gal. Allí no mereció perder. Tampoco ayer en Riazor. Pero de nuevo la máxima eficacia de los vascos marcó la diferencia. Tres disparos, dos goles. Muchas más ocasiones generó el Deportivo pese a no ser capaz de desplegar su mejor versión, las suficientes como para haber rescatado al menos un punto, sobre todo en una recta final de acoso constante sobre la portería de Irazusta. Pero volvió a estar muy fallón, como en el enfrentamiento de la primera vuelta, y lo pagó con una derrota inesperada por la difícil semana que pasó el Real Unión con su brote de COVID. Nada que reprochar a los vascos, despedidos con una gran ovación, igual que el Dépor pese a encajar su primera derrota liguera de la temporada en casa. Riazor ya no es infalible.

El equipo coruñés no se encontró tan cómodo como de costumbre para superar líneas y llegar arriba. Desde el arranque le faltó ritmo de balón, una marcha más para superar a un Real Unión muy bien plantado y que no dudó a la hora de recurrir a reiteradas faltas para frenar a los rivales, sobre todo a William. El rendimiento de los irundarras era una incógnita desde el punto de vista físico tal y como llegaban, mermados pese a tener solo dos bajas: Temenuzhkov, con COVID; y Beobide, sancionado. En teoría tenían que guardar de inicio para que el partido no se les hiciera demasiado largo, pero ni mucho menos se limitaron solo a defender. También se estiraron en campo contrario hasta llegar a posiciones de remate. Carlos Bravo, con un disparo al palo, se asomó al gol en un tramo inicial en el que el Dépor tuvo más el balón, pero sin ser capaz de finalizar las jugadas. Solo Juergen, con un lanzamiento lejano muy desviado, se acercó con algo de peligro a la meta unionista en el comienzo del encuentro.

Los vascos estaban cómodos, sin sufrir demasiado ante un Dépor que exploró las bandas para tratar de generar ocasiones. Por la izquierda se asociaron bien Héctor y William. Por la derecha apareció bastante Trilli, pero muy poco Soriano. No es el sitio del canterano del Atlético, mucho más suelto cuando actúa de mediapunta, a la espalda de Miku. Sin embargo, Borja Jiménez optó por juntar a Noel con el venezolano para cargar el ataque con dos delanteros y escorar la posición del madrileño, apagado al tener que partir desde la banda. Lo echó de menos el Dépor, como también a Juergen, algo más impreciso que de costumbre en la primera parte. Avanzaba tranquila para los vascos, que no concedieron ni un solo disparo entre los tres palos en esos primeros 45 minutos. Noel no acertó a engatillar un gran servicio de Trilli y acto seguido llegó el mazazo del 0-1, un auténtico golazo de Oyarzun. Mérito suyo por su gran golpeo, pero también demérito de la defensa, que le dejó los metros suficientes para disparar. Directo a la escuadra, imparable para Mackay (m.23).

Con tantos minutos por delante, era el momento de que el Dépor se calmara. Lo pidió Borja Jiménez desde el banquillo, que nadie se volviera loco ni perdiera la paciencia. No se desesperó su equipo, pero seguía sin encontrar cómo sorprender a la ordenada defensa visitante. Lo hizo Lapeña, un central, arrancando desde lejos para chutar al larguero en uno de los últimos arreones del Deportivo en la primera mitad (m.38). No hubo más ocasiones hasta el descanso, pero sí polémica por los dos penaltis reclamados por Riazor, uno sobre Trilli y otro sobre Miku, que Cid Camacho no señaló. El venezolano acabó sangrando por un impacto en el pómulo recibido en esa acción, pero de nada sirvieron sus protestas, ni las de sus compañeros, ni las del público. Hasta Jiménez salió al césped para hablar con el árbitro antes de dirigirse a la caseta.

Más claro lo tuvo el colegiado justo tras la reanudación, cuando sí apreció pena máxima por un derribo a William dentro del área. Miku falló desde los once metros por segunda vez en la temporada y tampoco aprovechó el regalo de la defensa unionista prácticamente en la siguiente acción. Se encontró con un balón en inmejorable posición para marcar, pero disparó alto.

Doble ocasión perdida para complicar la tarde, torcida todavía más con el 0-2, de nuevo de Oyarzun. A la contra completó su doblete para la desesperación del equipo coruñés, al que de pronto le entraron las prisas. También a Jiménez, que apostó por dar entrada a Álvaro Rey y Quiles en busca de soluciones ofensivas. Casi marca de cabeza el onubense en una de las muchas llegadas del Dépor, que pasó a embotellar en su área al Real Unión. También entraron Menudo y Aguirre, pero fue Juergen el que recortó distancias en el 72 con un gran disparo lejano.

Al equipo vasco se le agotaban las pilas. Renunció definitivamente a la pelota pata tratar de defender por acumulación los continuos ataques deportivistas. Quiles, Menudo y Doncel fueron los que más cerca estuvieron de lograr el empate en una recta final de acoso sin derribo en la que el meta Irazusta acabó convertido en el héroe de su equipo al detener el cabezazo de Lapeña a la salida de una falta. Era la última acción del partido e incluso Mackay recibió el visto bueno de Jiménez para abandonar su portería y subir en busca del remate. Ya no hubo tiempo para más, solo para escuchar el pitido final y felicitar al rival por su victoria y por su esfuerzo. Tres derrotas lleva el Dépor, dos de ellas contra el Real Unión. ¿Quién le iba a decir a los vascos que acabarían ganando en Riazor después de la semanita que pasaron? Así es el fútbol, tan grande como caprichoso a veces.