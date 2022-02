Borja Jiménez destacó al finalizar el partido que el Deportivo había hecho los suficientes méritos como para no perder contra el Real Unión. Fue, a juicio del técnico blanquiazul, un encuentro parecido al de la primera vuelta disputado en Irún. “Ellos han tenido el cien por cien de acierto. Es el mejor visitante, un equipo que transita muy bien, como ha mostrado”, recordó el entrenador deportivista. “Hemos hecho bastantes cosas como para no perder. Pero es cuestión de acierto y no lo hemos tenido”, lamentó.

“Lo que ha sido el partido en sí nos puede llevar a uno similar al de la primera vuelta”, resumió Borja Jiménez. “Si lo llevas a números, dos únicas situaciones de gol que vienen en dos pérdidas nuestras, una es un golazo y otra la gestionan bien. En la otra nos cogen con mal balance y es corregible. Con 0-0 tuvimos situaciones claras de gol, mala ejecución en golpeo, en paciencia, no hemos sido capaces y hemos tenido el penalti. No hemos sido capaces”, se resignó. El técnico blanquiazul destacó que intentaron buscar alternativas para cambiar el partido y que estuvieron cerca de que el resultado fuera otro. “Hemos intentado hacer cambios para llegar al desborde con Álvaro (Rey) en la derecha, sacamos un rematador como Quiles, hemos tenido situaciones de gol. Hoy (por ayer) estaba de que no. Habremos hecho cosas mal, hay que mejorar. Cuando tengamos que perder, que sea así. Intentando ser superiores al rival, generando situaciones de gol. La sensación es de que estaba que no. En la última rematamos claro y el balón queda muerto. Hay que seguir. Mañana a trabajar con la misma ilusión que siempre”, subrayó. Borja Jiménez también se detuvo en la actuación arbitral y en la discusión que protagonizó con el colegiado al finalizar la primera parte. “No hablo de los árbitros, no lo hago nunca. Le dije que interpretaba que un jugador que tiene tres puntos de sutura en una acción de córner, alguien lo ha tenido que empujar o pegar. Nada más, solo eso. Esa acción que puede ser penalti, nos ha costado estar dos minutos con uno menos mientras le grapaban la ceja. Una amarilla a Juergen. el peaje de esa acción ha sido muy malo. Solo he dicho eso, creía que debía decírselo. El árbitro se mostró dialogante y punto”, expuso el técnico. Borja defendió a Miku, protagonista por los dos fallos consecutivos en el arranque de la segunda parte. “Ahora fastidiado como el resto”, desveló el entrenador deportivista sobre el estado de ánimo del delantero después del partido. “Cuando pierdes, por cómo es él a nivel personal estará muy fastidiado. Cualquier situación del juego él lo exterioriza. Hoy (por ayer) no ha metido el penalti, no ha estado acertado, no ha pasado nada. Soy muy creyente de todo lo que hace Miku, no solo de los goles, de todo lo que nos aporta en el juego. Tendrá mala noche, pero mañana volverá a ser el hombre de la sonrisa”, indicó. Borja Jiménez también abogó por no caer en el dramatismo a pesar del tropiezo frente al Real Unión de ayer en Riazor. “Si cada semana que ganamos montamos fiesta y cuando perdamos un drama, esto va a ser insostenible en cuanto a picos de estado de ánimo. Hay que hacer las cosas como hasta ahora, eso nos ha servido para ir líderes. Con tranquilidad, sabiendo que va a ser difícil”, recomendó. Álex Bergantiños lamentó la falta de acierto del equipo y los errores que lo condenaron frente al Real Unión en un partido parecido al de la primera vuelta del campeonato. “Hay días en los que no salen las cosas”, resumió el capitán deportivista. “Hemos tenido una ocasión muy clara nada más empezar, tenemos el penalti para empatar y luego en una transición que hemos tenido mala nos meten el segundo. Ha sido parecido el partido de la ida”, resumió. Bergantiños admitió que el Real Unión ha sido el equipo que más se les ha atragantado este curso. El conjunto de Irún le ha ganado los dos encuentros a los blanquiazules. “Hay equipos que se te dan mal y este año ha sido el Real Unión. No nos gusta, es la primera derrota también en Riazor y hay que asimilarlo”, reflexionó el centrocampista coruñés. Álex insistió en que el encuentro fue “parecido” al de Irún en cuanto al desarrollo y el resultado. “Fueron parecidos. Tanto en la ida como hoy (por ayer) aprovecharon nuestros errores. No es para quitarle valor a este equipo y es uno de los mejores visitantes. Estábamos prevenidos, pero tuvieron ese acierto”, manifestó. “Parece que porque vengamos de victorias consecutivas sea fácil ganar, pero sabemos darle valor en el vestuario a los resultados. No va a ser nada fácil”, apuntó el capitán sobre el tropiezo de ayer.