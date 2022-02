Tuvo que volver a cruzarse el Deportivo con el Real Unión para perder un partido, que desde aquella dolorosa visita a Irún a comienzos de octubre no había vuelto a encajar una derrota. Trece partidos después cayó de nuevo, ante el mismo rival y con un guion parecido al de aquel encuentro en el Stadium Gal. Falló tantas oportunidades como entonces, incluido un penalti, se despeñó en defensa y no le bastó con su empuje para compensar una falta de ideas alarmante ayer. Las circunstancias del partido, sin embargo, no fueron las mismas.

El Deportivo encajó su primera derrota en Riazor ante un conjunto mermado por un brote de COVID que la semana pasada alcanzó los once contagios. Amagó con solicitar el aplazamiento, pero respetó la competición, viajó y se impuso a un Dépor al que le condenó su falta de puntería, las concesiones atrás y cinco minutos fatídicos al comienzo de la segunda mitad. Falló un penalti Miku, desaprovechó un regalo de un defensa casi en la siguiente jugada y a los pocos minutos encajaría el segundo de Oyarzun. La receta del Real Unión volvió a funcionar, con una presión que amargó al equipo de Borja Jiménez, sobre todo en la primera parte. Naufragó ahí el Deportivo, lento en la circulación de la pelota y torpe en los repliegues. Quedó de manifiesto en los dos goles, pero sobre todo en el segundo. Atacaba entonces el equipo blanquiazul como si ya se hubiera alcanzado el minuto 85 y se encontró con que Oyarzun se plantó en el área de Mackay con apenas un pase y una cabalgada de casi 50 metros. Demasiadas concesiones para la escasa puntería que mostró el Deportivo, que acumuló oportunidades en el último tramo del partido, con el Real Unión resguardado sobre su área. No acertó en ninguna y revivió en Riazor el partido en Irún. Un déjà vu.