Y llegó. El tapón de la primera derrota en mucho tiempo ya está en el aire. Ahora le queda al Deportivo demostrar cómo se maneja en sus efectos secundarios, en ese mar de inseguridades que llegan al día siguiente. Serán, en su caso, más psicológicas que futbolísticas. Esa lucha ante sí mismo para que la cabeza, para que las dudas, no se acaben comiendo su fútbol, que de momento es mucho. Semanas que deciden ascensos.

Fue imperfecta su versión ante el Real Unión de Irún, su criptonita esta temporada. Falta de puntería, descoordinada presión arriba, fragilidad en la banda derecha y dificultades en el repliegue. Pero, aun en un día bajo, coleccionó una docena de ocasiones, hizo méritos para no irse de vacío y demostró que sus prestaciones, de momento, están en un listón casi inalcanzable para el resto de la categoría. Más en el estadio de Riazor, con su gente. Los primeros que entendieron que el siguiente partido se empezaba a ganar tras el pitido final, con sus cánticos. “Te has caído, aquí estoy yo”, parecían querer decir.

El error es parte del proceso: para el equipo, veteranos como Miku o Mackay, o jóvenes como Noel o Trilli

Era un día que tenía que llegar. Los caminos a la gloria no son lineales, tienen dientes de sierra, momentos para ponerse a prueba como equipo y volver, más fuerte. Ocurrió incluso en temporadas triunfales, aunque el poso de las victorias acabe prevaleciendo. O es que ya nadie recuerda la derrota en A Coruña ante el Eibar (2-3), previa al ascenso del 91, o los golpes frente a Racing (0-3) y Numancia (0-2) antes de ganar LaLiga o el traspiés temprano con el Hércules (0-1) como contrincante en el inicio de la temporada del ascenso de Oltra. Es la vida. Y todos esos equipos supieron levantarse y coronar. Este Dépor tiene derecho a equivocarse, algo que ni él mismo se había permitido con su infernal ritmo. Ha llegado el día. Ahora debe demostrar de qué está hecho.

El error es parte del proceso y del día a día, incluso para futbolistas a los que esta temporada se les podía considerar casi infalibles, como Miku o Ian Mackay. En sus casos, y más por su edad y al moverse en posiciones de riesgo, llevan muchos años conviviendo con estas fases, con este tipo de partidos. Saben el camino de vuelta o, por lo menos, cómo gestionar estas situaciones hasta poder encontrarlo. Es algo que, en cambio, aún deben aprender Trilli o Noel. El delantero falló un gol claro y no hizo su mejor partido. Ha jugado mucho últimamente, con algún duelo de mérito, pero necesita un respiro, dosificarlo. Borja lo sabe, se ha cansado de repetirlo. Es lógico, tiene 18 años. A él, como al Dépor, se le ha puesto el nivel de exigencia en unos estándares que a veces olvidan las circunstancias más evidentes. En su caso, la edad. También le ocurre al lateral, que ataca como una manada y que luce una exuberancia que tiene encandilada a la grada de Riazor, que ve en él un proyecto de gran lateral, el mejor de las últimas décadas en Abegondo y sus versiones pretéritas. Esa portentosa carrera correctora más allá del minuto 80 fue la guinda, le proporcionó una ovación de las que dejan las manos rojas. Esos destellos sirven para tapar que algunas de sus imprecisiones pudieron costar caras y que no fue capaz de sostener su banda. Entendible. Él también tiene derecho a equivocarse. Hay que darle espacio y aplausos, también exponerlo a la crítica justa en los días oscuros o en las facetas de su juego con menos lustre. Ni bajo una lupa ni entre algodones. Tratarlo con normalidad, como a todos. Solo así será mejor cada día. Su techo no se adivina.

Las dudas deberían ser más psicológicas que futbolísticas. Aun en un día bajo, no mereció irse de vacío de Riazor

Veteranos

Vienen semanas de ajetreo, de exigencia y de reciclaje como equipo para el Dépor. Todo desde sus señas de identidad, las que deben guiarle y le han hecho fuerte. En los últimos tiempos han sido muy importantes futbolistas que no estaban llamados a ser centrales en este proyecto, muchos de ellos sub 23, como Noel o Mario Soriano. Ambos seguirán estando ahí y el técnico ha logrado encontrarles su sitio, pero el desembarco de Álvaro Rey y todo un contingente de veteranos que esperan en el banquillo abren nuevas vías que ganarán importancia en las próximas semanas.

El sevillano tuvo una puesta de largo de las que asustan, de las que anuncian lo que está por venir. Aun sin entrenarse gran parte de la semana y aun siendo casi un paracaidista en el grupo, cogió la pelota, tuvo varias maniobras de mérito y comandó la ofensiva. No le quemaba el esférico, cada acometida olía a peligro, hundía el bisturí en la defensa irundarra. Le falta aún compenetración con el lateral. Dio la sensación de que en cuanto termine de entonarse físicamente, estará por encima de la categoría.

Álvaro Rey se presentó y mandó un aviso. En cuanto se entone físicamente, la categoría puede quedársele pequeña

Un refuerzo de verdad que Borja no dudará en utilizar. En realidad, el técnico no ha terminado de encontrar un dueño para esa banda derecha en toda la temporada, aunque Quiles se haya asentado ahí en muchas fases. Fue, ante todo, una decisión provisional que se prolongó en el tiempo. Nunca se percibió como definitiva. El onubense no estuvo el domingo y la decisión de colocar por esa zona a Soriano no fue la mejor, al sacarlo de su radio de acción predilecto. Borja conoce a Álvaro Rey, sabe lo que le puede dar, cómo exprimirlo, pidió traerlo. Y encima, con este movimiento de piezas, ganará efectivos por dentro. Miku, Quiles, Noel y Mario, para dos puestos. El Dépor se reajusta.