El Juvenil deportivista se prepara para afrontar mañana una cita con la historia. El equipo que dirige Manuel Pablo recibe al Dinamo de Kiev en Riazor con la posibilidad de acceder al play off de la Youth League, la máxima competición europea de la categoría. El histórico exjugador blanquiazul pronostica un encuentro más "disputado" que los de las eliminatorias anteriores, en las que el Juvenil dejó en el camino al Pogon Szczecin polaco y al Maccabi Haifa israelí. "Tenemos nuestras posibilidades y calidad para hacerles daño por fuera y por dentro. Va a ser un partido más disputado y cerrado que los anteriores", reflexionó esta mañana Manuel Pablo.

El entrenador del Juvenil aseguró que necesitarán más que nunca a la afición, que se ha volcado como hizo en las anteriores eliminatorias. Las entradas despachadas superan ya las 15.000 y se espera una gran entrada en Riazor mañana a las siete (Vamos, Movistar). "Para mí ha sido fundamental (la afición) y creo que nos empuja siempre. Mañana los vamos a necesitar para un partido que va a ser más cerrado contra los otros rivales", insistió Manuel Pablo.

El Dinamo de Kiev llega en un momento en el que está arrancando de nuevo la competición después del parón invernal. Manuel Pablo destacó que son un conjunto "físico" que probablemente no haya alcanzado todavía su máximo nivel. "La realidad es que ellos son un equipo muy fuerte y a lo mejor no están en esa plenitud. No sé en qué estado estarán, lo veremos durante el partido, pero no creo que estén a su máximo nivel", destacó el técnico del Juvenil.