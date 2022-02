Con un Riazor dando la vida por los suyos y con unos jugadores dejándose el último aliento por su grada. Así se despide el Deportivo juvenil de la Youth League. Con dolor y a la vez con un honor y un agradecimiento infinitivo de esos aficionados que se han visto representados por un grupo de jóvenes que hizo historia en Marbella y que estaba dispuesto a seguir por el mismo camino en Europa. Le frenó una roja justa a Rubén López, una genialidad de Yatsyk y una fatídica tanda de penaltis que dan el pase a un Dinamo de Kiev que no fue superior, pese a jugar una hora en superioridad numérica. Aquí se acaba la travesía europea, pero se inaugura un idilio que debe llevar a esta generación a certificar el cambio de modelo del Dépor hacia un club de cantera.

Se cortaba la electricidad que circulaba por Riazor casi desde el minuto inicial. A Coruña olía a noche grande y se entregó a tumba abierta a sus niños. Esos que le habían deparado ya dos veladas inolvidables y que arrancaron el duelo con el acelerador pisado a fondo. Rubén López presionaba, Mella corría, Jairo mandaba, Noel y Yeremay inventaban y Nájera goleaba. Llegaba el primer tanto casi por empuje, por inercia, como si por ganas fuesen capaces de inclinar el campo hasta embocar la pelota. El riojano inauguraba el marcador tras dos rechaces. Minuto 4.

La grada ardía, se las prometía felices, estaba dispuesta a remar con su equipo. Poco le duró ese primer subidón. En otra jugada a balón parado y con mil desvíos, Anton Tsarenko hacía el empate. 1-1, minuto 6. Era imposible seguir el ritmo al partido, las jugadas se sucedían, los protagonistas jugaban con el corazón en la boca.

Emoción y también inteligencia porque se vio desde el primer momento que Juan Rodríguez había decidido fajarse ante Samba Diallo y Popov y que Manuel Pablo había dado orden de correr y aprovechar a dos jugadores tan punzantes como David Mella y un revolucionado Yeremay Hernández. Parecía cuestión de tiempo que llegase el 2-1, aunque los ucranianos también se asomaban por la meta de Brais Suárez. Eso sí, esa ventaja deportivista llegó de la manera más inesperada para deleite de Riazor.

Fue Rubén López a una presión imposible al meta Ihnatenko. Y en una jugada que casi siempre parece para cumplir el expediente salto el jackpot. Rebañaba el balón el de Silleda en un control largo y a la red. Casi media hora y el equipo coruñés se volvía a poner por delante. Riazor se caía.

El Dépor no desistió en su búsqueda del tercero en los minuto siguientes. Lo rozó hasta que llegó la segunda amarilla al goleador e impetuoso Rubén López. Merecida, sin duda. Al Dépor le tocaba remar una infinidad de minutos. Manuel Pablo no tocaba nada antes del descanso con un esforzado Noel y con un inteligente Jairo Noriega con la pelota. A sufrir.

El técnico sí que metió músculo tras el descanso. Víctor y Seydiba a tapar agujeros y dar aliento y recorrido en las escasas cabalgadas que pudiesen apurar los coruñeses. Tuvo fases de excesivo repliegue el Dépor, pero durante gran parte de ese periodo dio la sensación de dominar la situación. Para entonces ya estaba Noel fuera por sus obligaciones con el primer equipo y, al rato, Yeremay siguió su camino tras encandilar a Riazor. Su capacidad de desequilibrio con la pelota en los pies es única. Las arrancadas sin cadena de David Mella, que generaron más de una ocasión, eran la única vía real de ataque.

Sudaba, apretaba, cerraba líneas de pase. La resistencia blanquiazul era esforzada y Riazor empujaba. Aún así, desprendía cierta holgura con el paso de los minutos. Llegar a la orilla se antojaba como posible. Pero llegó el mazazo. Un recorte hacia adentro de Yatsyk en el que Seydiba y Víctor Guerra le flotaron le permitió al ucraniano inventarse una genialidad desde la frontal al estilo Alain Oyarzun. 2-2, minuto 75. Poco más quedaba que encomendarse a los penaltis.

Y el Dépor aguantó esos minutos. Para entonces ya todos soñaban con que Brais Suárez, uno de los destacados del encuentro, saliese a hombros tras la sentencia desde los once metros. No fue así. Los fallos de Víctor Guerra, Dani Barcia y Juan Rodríguez condenaron al Dépor de la manera más cruel. Fue tan grande el golpe como enorme es el orgullo de una grada que se siente eternamente unida a estos jóvenes que le han hecho recuperar la ilusión y que no quiere perder.