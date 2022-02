El Dépor ya mira a su duelo en Las Gaunas ante la SD Logroñés, pero aún resuenan los ecos de esa derrota ante el Real Unión en Riazor y toda la polémica arbitral, un hecho que no es puntual, ya que al equipo coruñés solo se le han señalado dos penas máximas en todo el curso. Semana a semana se alienta, además, la permisividad en el contacto de sus rivales. Las amarillas ante la reiteración en las infracciones, ante la falta como método para frenar a los mejores activos blanquiazules brillan por su ausencia. Juergen, elegido mejor jugador Estrella Galicia del mes de enero, es uno de los que más sufre esta realidad en sus tobillos y no la niega, pero apuesta por adaptarse. "Últimamente se viene aplicando un juego bastante agresivo en cuanto a nosotros. Debemos acoplarnos, aceptar las circunstancias e intentar evadirnos del tema de los árbitros y centrarnos en la pelota", apunta el colombiano, que no oculta que acaba "un poco golpeado", los encuentros, "pero sin problemas, bastante bien".