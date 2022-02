El Deportivo Abanca no compite este fin de semana debido al parón en el grupo norte de Reto Iberdrola. El próximo partido de las blanquiazules será el domingo 20 de febrero, a las 12.30 horas, en el campo del Zaragoza CFF. Hasta entonces el técnico deportivista, Miguel Llorente, aprovechará para recuperar a algunas de las jugadoras que tiene actualmente de baja por lesión: Alba Merino, Jone Ibáñez, Laura Fernández y Eva Dios. El entrenador las considera futbolistas “clave”, por lo que su regreso servirá para elevar el potencial del equipo. “Para Zaragoza no sé si estarán las cuatro pero son cuatro fichajes que no teníamos”, argumenta el preparador madrileño.