El Deportivo ya mira a su duelo en Las Gaunas ante la SD Logroñés, pero aún resuenan los ecos de esa derrota frente al Real Unión en Riazor y toda la polémica arbitral, un hecho que no es puntual, ya que al equipo coruñés solo se le han señalado dos penas máximas en todo el curso. Semana a semana se alienta, además, la permisividad en el contacto de sus rivales. Brillan por su ausencia las amarillas ante la reiteración en las infracciones, ante la falta o el agarrón como método para frenar a los activos blanquiazules. Juergen Elitim, elegido mejor jugador Estrella Galicia del mes de enero, es uno de los que más sufre esta realidad en sus tobillos y no la niega, pero apuesta por adaptarse. “Últimamente se viene aplicando un juego bastante agresivo en cuanto a nosotros. Debemos acoplarnos, aceptar las circunstancias e intentar evadirnos del tema de los árbitros y centrarnos en la pelota”, apunta el colombiano, que no oculta que acaba “un poco golpeado”, los encuentros, “pero sin problemas, bastante bien”.

El pivote, cedido por el Watford, tiene que estar pendiente de las embestidas de sus rivales y también de su propia fogosidad tanto física como verbal en el duelo de este fin de semana en Logroño, ya que está a una amarilla de cumplir ciclo de amonestaciones y se podría perder el partido del próximo miércoles en Riazor. “Es cierto que la mayoría de mis tarjetas y son por reclamaciones, por hablar. ¿Apercibido de sanción? Es un hecho a tener en cuenta. El partido ante el Racing es uno que queremos jugar todos, es importante para nuestra temporada, pero primero está Logroño y pensar en ello”, analiza. Juergen asegura que el equipo “ha superado con normalidad” la derrota ante el Real Unión y se muestra confiado ante la posibilidad de que los colegiados se animen a señalar más penas máximas y que él y sus compañeros acaben acertando con las redes rivales. “Se han dado varias jugadas bastante polémicas dentro del área, pero nosotros estamos tranquilos, intentamos hacer nuestro trabajo. Tuvimos la mala fortuna de fallar los dos últimos penaltis. Son situaciones del fútbol que se pueden dar, seguro que lo mejoraremos”, vaticina. Cautela con su futuro Hace unos días el secretario técnico del Deportivo, Carlos Rosende, destacó la buena sintonía que existe con Juergen, su entorno y el Watford, club propietario de sus derechos, para que, en caso de ascenso, el colombiano pueda seguir en A Coruña, ligar su futuro al Dépor y convertirse en el jugador estructural que tanto ansían retener en la plaza de Pontevedra. El mediocentro reitera su comodidad aquí y su predisposición, pero no quiere adelantar acontecimientos. “Estoy feliz, lo he dicho siempre. Contento. Me siento bien y querido. En cuanto al futuro mi mente está en el partido a partido, en el objetivo con el Deportivo y en conseguir ese ascenso. Y, a partir de ahí, ya tomaremos las decisiones”, asegura.