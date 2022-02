El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, se centró esta mañana en el papel de los juveniles dentro del primer equipo después del partido que disputaron el miércoles frente al Dinamo de Kiev en la Youth League. En la víspera de visitar a la SD Logroñés, el técnico blanquiazul se declaró "orgulloso" por el papel que han otorgado a los canteranos en la primera plantilla esta temporada, pero al mismo tiempo volvió a recomendar "paciencia" con su desarrollo. "A nivel personal me siento muy orgulloso por la apuesta que el cuerpo técnico ha hecho con los jugadores de la casa", subrayó.

"Estamos muy contentos por todo lo que han hecho los chicos y por lo que vivimos el otro día en el estadio. Encantado personalmente de que lo hayan hecho tan bien, de cómo han competido. Tienen que ir quemando etapas y tenemos que ir poco a poco con ellos, como digo siempre", añadió sobre su evolución.

Borja Jiménez se detuvo en la figura de Yeremay Hernández, uno de los más destacados en ese duelo de play off frente al Dinamo de Kiev y que trabaja de manera habitual a sus órdenes en el primer equipo. "Ya sabe lo que tiene que hacer para jugar. Es un talento diferente y tiene que mejorar cosas. Cuando ha estado bien no he tenido problema en ponerlo, como en Ferrol, cuando ha estado bien para el nivel de Primera RFEF. Siempre digo que los jugadores tienen que competir en una categoría en la que sean diferenciales. Hay que tener paciencia, como cualquier otro juvenil, pero sí es especial en las cosas que hace", resumió. "Le pido que sea constante en su juego. Tiene que dar mayor continuidad a un nivel mayor que el del otro día, porque el nivel de Primera RFEF es mayor que el del otro día, apuntó sobre el jugador canario.