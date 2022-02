Jaime Sánchez (Chiclana de la Frontera, 1995) pasa página tras la derrota del pasado fin de semana frente al Real Unión y se centra única y exclusivamente en el partido del domingo en La Rioja ante la SD Logroñés. Al central no le distrae la inmediatez del trascendental choque del próximo miércoles en Riazor contra el Racing de Santander, el inmediato perseguidor del Deportivo en la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF: “El equipo está enfocado en Las Gaunas y, una vez terminado ese partido, pensaremos en el Racing”.

¿Estuvo en Riazor el miércoles viendo a los juveniles?

Sí, ahí estuve animando. Fue muy bonito todo el ambiente. Se merecían que estuviéramos ahí.

¿Le ha sorprendido el nivel de la cantera del Deportivo?

Sí, mucho. Cuando llegué, al principio estaban Noel, Peke, Barcia, Juan [Rodríguez], Trilli… un nivel increíble. Ya me dijeron que había varios que iban a la selección y tal, pero luego cuando los vi, me sorprendieron.

Viniendo de una dinámica tan buena, ¿duró poco el duelo posterior a la derrota del domingo contra el Real Unión?

Las derrotas duelen siempre. No estamos acostumbrados a perder pero hay que aprender de los errores, corregirlos, mirar hacia adelante e ir a por el próximo partido. No hay tiempo para lamentarse.

¿Accidentes o goles evitables?

Bueno, está claro que si miras la jugada del 0-1, igual había que encimar un poco más o nos teníamos que haber parado un poco antes, puede ser, pero dentro del campo la verdad es que no te esperas que [Oyarzun] vaya a sacar ese tiro. El segundo gol puede que sea también más evitable, por las vigilancias, sobre todo de nosotros, de los que estamos atrás. Pero en el minuto que era, también a veces es normal que quieras atacar y te olvidas un poco de defender. Evitable también, pero hay que corregir los errores y que no vuelvan a pasar.

El Racing de Santander sigue a seis puntos, pero ahora con un partido menos disputado. ¿Cambia eso algo la manera de pensar dentro del vestuario?

No cambia. La semana sigue siendo igual que otra. Está claro que no iba a ser fácil, no íbamos a ganar la liga sobrados, y es normal que en algún partido pierdas o empates. Pero seguimos en la misma línea y en el equipo no cambia nada.

¿Distrae tener tan cerca ese decisivo Dépor-Racing?

No. El partido contra el Racing es importantísimo, muy bonito, primero contra segundo, pero el del domingo es igual de importante, son los mismos puntos. El equipo está enfocado en Las Gaunas y, una vez terminado ese partido, pensaremos en el Racing.

¿Qué le pareció el aplazamiento por los dos positivos por COVID de jugadores racinguistas?

Es cosa de la federación. Nos da un poco igual cuándo jugar. Es el miércoles que viene y a nosotros no nos va a cambiar nada.

¿Saldrán al campo con más ganas por todo lo que pasó?

Igual que contra cualquier otro equipo, no porque sea el Racing o porque no vinieran el día que tenían que venir. Vamos a salir a por todas, muy motivados, porque es un partido más de liga y queremos sacar los tres puntos.

Antes, la visita a la SD Logroñés, que ya puntuó en Riazor.

Es un buen rival. Aquí nos sorprendió mucho. El gol fue al final, un accidente, pero la verdad es que proponen, tienen un juego bonito y no va a ser fácil.

A nivel personal está siendo uno de los fijos para Borja Jiménez y el Deportivo es líder destacado, ¿se puede pedir más?

No puedo quejarme. El míster está confiando en mí y yo intento en cada partido hacerlo lo mejor posible para que siga confiando en mí. No me quejo porque estoy en un equipo increíble, en una ciudad increíble. Estoy muy contento.

En principio está la plantilla al completo disponible, salvo Víctor. Con tantos partidos seguidos, todos van a ser necesarios.

Es muy importante tener a la gente enchufada y disponible. Ya se ha demostrado que en este equipo, juegue quien juegue, lo hace muy bien. Viene una semana de tres partidos y es muy importante tener a todos disponibles.

¿Cómo lleva lo de tener que defender con la línea tan adelantada?

Sabemos que es un riesgo pero tenemos futbolistas para jugar así y creo que nos beneficia, porque robamos mucho arriba. Creo que tenemos laterales y centrales rápidos, y que estamos capacitados para jugar de esa forma.

¿Qué mensaje le transmitiría a la afición tras la derrota del otro día?

A la gente yo le pido que esté tranquila, que siga confiando en nosotros y que siga animando como lo hace, porque a nosotros nos ayuda mucho. Está claro que tenemos un equipazo, pero no se va a ganar la liga ni en febrero ni en marzo. Vamos a ir partido a partido para que en mayo tengamos el objetivo conseguido.