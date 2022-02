El técnico del Deportivo, Borja Jiménez, lamentó la derrota de en Las Gaunas, la segunda consecutiva del equipo coruñés, y lanzó un mensaje de unidad y confianza antes de encarar el trascendental encuentro del miércoles en Riazor contra el Racing de Santander. “Quizá desde hace semanas se le ha dado demasiada importancia desde todos los lados al partido contra el Racing. Parece que ahí se acaba la liga y es todo lo contrario. Ni vamos a salir campeones ni vamos a perder la liga el miércoles. Quizá se haya focalizado ahí todo”, indicó el abulense, convencido de que el Dépor hizo suficientes cosas bien como para no salir derrotado de Logroño. “Creo que no hemos merecido perder. Subirse al carro de estos jugadores era muy fácil, pero es momento de estar juntitos, de darnos más cariño del habitual porque el jugador es el primero que está muy fastidiado. Estaría más jodido de lo que estoy si no hubiéramos tirado a puerta o si las sensaciones fueran malas, pero esto es fútbol. Hay que meterlas y hay que estar concentrados en las acciones a balón parado. Hay que mejorar”, añadió en su análisis.

Sobre la acción del 1-0, con el remate de Soberón libre de marca tras un córner, Jiménez describió el planteamiento defensivo para ese tipo de jugadas: “Llevamos cinco marcas al hombre y dos en zona, normalmente los centrales. Ellos entraron con seis y no hemos corregido, porque teníamos dos fuera. Hemos tenido la desconcentración o la desgracia del gol a balón parado”. Ese tanto local acabó decidiendo el encuentro después de una primera mitad en la que el Dépor fue muy superior y dispuso de varias ocasiones claras, como “el palo de Trilli, el de Mario [Soriano], Quiles, Juergen, Willy… Hemos tenido ocasiones muy claras para hacer gol”. El Dépor vuelve al mismo bache Tras el descanso, en cambio, el partido estuvo más parejo. “En la segunda parte hemos sido dominadores de inicio sin situaciones muy claras como en la primera, pero a raíz del gol intentas hacer las cosas muy rápido, te precipitas y ahí es cuando vienen las equivocaciones. Hay que seguir porque esto es larguísimo. Hasta mayo no se va a decidir el campeón”, recalcó. Jiménez celebra que el Dépor vuelva a competir muy pronto, el miércoles, y justo ante su inmediato perseguidor en la tabla. “Puede ser lo mejor. Al final nos vamos a quitar el coñazo del partido del Racing, del que se lleva hablando de él un mes. Ya lo quitas de encima y luego cada uno que haga su camino, y en mayo ya veremos. Tienes esa sensación de querer jugar porque vienes de una derrota”. Es la segunda consecutiva del Deportivo, pero su entrenador está convencido de que este bache no pesará en el vestuario a nivel psicológico. “El grupo no tengo ninguna duda de cómo es y no les va a afectar de ninguna manera, porque ellos se divierten entrenando y jugando, creen mucho en mucho en lo que estamos haciendo y vamos todos a lo mismo. Hay que tener paciencia y darles cariño, que ahora es lo que necesitan. Entrenar poco, recuperar y que limpien la cabeza”, recomendó tras perder en Las Gaunas. También se refirió el técnico a las continuas faltas que realizó la SD Logroñés, que no fueron frenadas con tarjetas, aunque como siempre no quiso profundizar en la labor del colegiado. “Ellos hacen su trabajo lo mejor que pueden, como nosotros. Hablar del arbitraje sería no acabar nunca”, zanjó Jiménez.