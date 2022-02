Héctor Hernández cree que el Dépor hizo méritos para al menos sumar un punto en Las Gaunas pero “un despiste” a la salida de un córner costó un gol que acabó decidiendo el choque. “El partido no merecemos perderlo, pero al final en un despiste a balón parado nos hacen otra vez un gol. Es momento de estar todos juntos. Ahora mismo es cuando más necesitamos a la afición. Si ya los sentíamos antes, ahora los necesitamos aún más. Ahora es cuando más los necesitamos y que nadie dude de este equipo”, recalcó.

A su juicio, toca pasar página porque “no se puede hacer nada, el partido ya ha pasado”. Ahora ya enfoca hacia el duelo del miércoles contra el Racing de Santander. “Tenemos muchas ganas de que llegue ese partido por toda la expectación que se ha creado y el tema del aplazamiento. Lo positivo de esta semana es que tras esta derrota tenemos un partido el miércoles en el que tenemos que ir a morir con los nuestros”, avanzó.

En su análisis del encuentro de ayer, Héctor se refirió a la reiteración en la faltas por parte de la SD Logroñés. “Ha sido una cosa de locos. No sé cuantas nos han hecho y las que nos han pitado. No se han cortado con suficientes amarillas. Nos hemos llevado de hostias, hablando claro, y no se han pitado todas las que se debían pitar y no se ha cortado con tarjetas”, lamentó.