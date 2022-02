David Mella, que cuajó una actuación sobresaliente el miércoles con el Dépor juvenil en la Youth League, se unió el jueves a la convocatoria de la selección española sub 17 en la localidad portuguesa de el Algarve y no tuvo minutos en la victoria del viernes (3-0) ante Eslovaquia. El combinado que dirige Julen Guerrero se enfrenta esta tarde a Alemania (16.00 horas) en el estadio municipal de Lagos, una nueva oportunidad para que el canterano deportivista compita con la camiseta de la selección sub 17. El martes el rival en este torneo internacional será la anfitriona, Portugal.