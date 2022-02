Segunda derrota seguida para el Deportivo, otra vez inesperada. Esta vez fue la SD Logroñés quien ayer le dio un bofetón parecido al que se llevó hace una semana contra el Real Unión en Riazor. De nuevo el dominio y las oportunidades fueron de los blanquiazules, frustrados ahora por la falta de acierto y unas debilidades que los rivales han aprendido a explotar. Arrolló el equipo de Borja Jiménez en una primera media hora redonda, pero terminó desesperado en busca de un empate que no llegó después de pagar una grave desatención defensiva y demostrar de nuevo que sufre demasiado con las transiciones de los contrarios. No mereció perder en Logroño el Deportivo, que sin embargo haría mal en refugiarse en los méritos después de ganar con media ocasión al Talavera y encadenar triunfos sobre la hora ante Cultural, DUX y Zamora. Las virtudes entonces eran parecidas, también unos defectos que ahora afloran y que no deberían llevar a una de esas montañas rusas emocionales que nunca le han sentado bien al club ni al entorno.

Solo le faltó marcar al Deportivo en una primera parte que se propuso dominar desde el minuto inicial. Lo bordó el equipo de Borja Jiménez, ambicioso como pocas veces al comienzo. El ritmo de los blanquiazules suele ser otro, más pausado y paciente hasta encontrar los caminos hacia la portería rival, pero ayer se lanzó a presionar de manera incansable y con la defensa adelantadísima. El resultado fue que acorraló a la SD Logroñés en su área, que no sabía por dónde le llegaba el aluvión de oportunidades que acumularon los deportivistas. Fue la mejor puesta en escena del equipo de Borja en lo que va de temporada, al menos la más decidida, quizá influenciado por la inesperada derrota contra el Real Unión de hace una semana en Riazor. Necesitaba el conjunto blanquiazul despejar cualquier amago de duda que pudiera haber despertado aquel revés y lo hizo con una propuesta en la que recuperó el trivote en el centro del campo. Álex y Villares volvieron a escoltar a Juergen, mientras que Mario Soriano cayó hacia la banda derecha después de ocupar la mediapunta en los compromisos anteriores. No le pudo sentar mejor la propuesta al Deportivo, que pudo recuperar siempre con rapidez la pelota para armar los ataques y acumular ocasiones, aunque la idea se resentiría antes de alcanzar el descanso. La primera media hora, sin embargo, fue de dominio total de los blanquiazules, que jugaron prácticamente siempre en campo contrario. Trilli y Héctor aportaban profundidad para que aparecieran William y Mario Soriano, que estrellaría un remate en el palo con un disparo cruzado dentro del área. Antes ya habían rondado el primero Juergen y Quiles. La sensación era de superioridad, pero a medida que fueron avanzando los minutos y las oportunidades desperdiciadas fue creciendo la frustración, especialmente después de que Trilli mandara otro disparo al poste. El partido se le atragantaría a partir de entonces al Deportivo, que dominó y fue superior, pero tampoco mostró demasiadas alternativas para contrarrestar la manera en la que se defendieron los locales. Es algo que le ha perseguido toda la temporada al conjunto de Borja Jiménez, capaz de inclinar el campo a su favor con el empuje y la verticalidad que encuentra por los costados, pero muy limitado cuando se trata de poblar el área o construir alternativas por dentro. Ayer Quiles estuvo demasiado huérfano y la ausencia de Miku incrementó las carencias para fijar a la defensa rival y aumentar las posibilidades de que Juergen apareciera más entre líneas. La superioridad deportivista decayó a partir de esa ocasión de Trilli y la SD Logroñés consiguió empezar a asomarse por el área de Mackay. De nuevo aparecieron las grietas en el centro del campo y las transiciones que castigan la propuesta blanquiazul en cuanto la presión no es coordinada. Álex y Villares se volvieron transparentes y los riojanos estuvieron a punto de adelantarse unos minutos antes del descanso con un disparo cruzado de Calderón muy peligroso. No anticipaba casi nada bueno ese último tramo de la primera mitad para el equipo, desorientado otra vez cuando el rival superó la primera línea de presión. Reculó en exceso por momentos y se hizo demasiado largo, pero el golpe le llegaría a balón parado. Fue un error en cadena en un saque de esquina que los riojanos orientaron hacia el segundo palo. Allí estaba solo para rematar Soberón, que había entrado tan solo unos minutos antes al campo. No se aclaró la defensa deportivista entre las marcas individuales las zonales y Mackay tampoco se decidió a salir bajo palos. Otra vez el rival castigaba la falta de acierto deportivista, ayer una mezcla de mala fortuna y decisiones erróneas. Casi nunca tomaron la mejor los atacantes blanquiazules. Faltó precisión y sobró egoísmo a partes iguales. Después del tanto de la SD Logroñés tampoco habría calma. Se volcó a partir de entonces el Deportivo, que no fue capaz de encontrar alternativas a los pases horizontales y las llegadas desde los costados. Es una de las principales lagunas del equipo de Borja Jiménez, que nunca consigue del todo golpear en el área ni articular el juego con continuidad por dentro. Los nubarrones aparecen de nuevo en el horizonte del equipo, que el miércoles recibe al Racing de Santander en el encuentro aplazado con el que se interrumpió la racha de victorias blanquiazul. La ventaja todavía es jugosa, pero tamizada por los inesperados tropiezos recientes.