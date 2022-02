El Deportivo recibirá mañana (20.30 horas) al Racing de Santander en el partido aplazado que ambos equipos debieron disputar hace dos semanas. La cita volverá a ser determinante para la competición, aunque el entrenador blanquiazul, Borja Jiménez, descartó ayer que vaya a ser definitivo. "No creo que vaya a ser determinante, porque van a quedar muchas semanas después. Lo que ocurra no pueda afectarnos ni para bien ni para mal. La manera de conseguir los objetivos es siendo muy lineal. Esto es como el cole, ¿de qué sirve sacar un 10 en matemáticas y un 0 en inglés? De nada. El partido es muy importante, pero no va a ser determinante porque va a haber más equipos", reflexionó esta tarde el técnico. "Ahora partimos con ventaja porque estamos primeros, pero he dicho siempre que va a estar muy igualado. No va a ser una guerra entre Racing y nosotros, va a haber más gente en esa guerra", añadió.

El conjunto blanquiazul recibirá al Racing después de encajar dos derrotas consecutivas, pero Borja Jiménez descartó que la plantilla se encuentre en un momento delicado anímicamente. "Al grupo a nivel mental lo veo bien. Con ganas de jugar porque cuando pierdes tienes ganas de jugar", subrayó. El estadio de Riazor presentará probablemente mañana la mejor entrada de la temporada después de que se hayan vendido más de 6.000 entradas. El entrenador blanquiazul aguarda que eso sea beneficioso para sus jugadores en lugar de que les pueda la responsabilidad. "Creo que el ambiente que se va a vivir nos va a empujar en muchos momentos. Es un ambiente único de fútbol lo que vamos a vivir mañana, pero no podemos tener ese temor de que nos vaya a afectar negativamente. Estoy seguro de que es lo que más les gusta y lo que más les motiva a los jugadores", indicó.