El Deportivo jugará hoy un partido marcado en el calendario desde hace dos semanas. Primero contra segundo en la clasificación, pero Borja Jiménez prefirió quitarle trascendencia. “No creo que vaya a ser determinante, porque van a quedar muchas semanas después. Lo que ocurra no nos puede afectar ni para bien ni para mal. La manera de conseguir los objetivos es siendo muy lineal. Esto es como el colegio, ¿de qué sirve sacar un 10 en matemáticas y un 0 en inglés? De nada. El partido es especial, diferente, no le quitaré trascendencia, pero no es determinante. Hay que ir poco a poco, salvando todos los escollos. Creo que va a haber más equipos en la pelea, todos pinchamos y la liga está muy igualada”, reflexionó ayer el técnico deportivista.

El panorama para el Deportivo ha cambiado con respecto a la fecha original en la que se debía haber disputado. Por primera vez esta temporada el equipo ha encajado dos derrotas consecutivas, aunque Borja Jiménez descartó que los tropiezos recientes puedan afectar a los jugadores. “La gente a nivel mental está preparada. El equipo es el fiel reflejo de lo que quizá es su entrenador en cuanto a la gestión de la victoria y la derrota, en relativizar muchas cosas, trabajar y corregir... No creo que nos vayan a afectar los resultados. Somos los mismos que cuando ganábamos. Al grupo lo veo muy bien, con ganas de jugar. Hemos tenido suerte por volver a jugar el miércoles después de una derrota”, garantizó. Borja no se quiso detener demasiado en la situación que se ha creado después del aplazamiento del partido hace dos semanas y pasó de puntillas sobre a cuál de los dos equipos benefició más la suspensión “No tengo ni idea”, subrayó el entrenador deportivista. “No sé lo que hubiera pasado la otra vez ni lo que va a pasar mañana (por hoy). Entiendo que esté en la calle, pero nosotros lo afrontamos con la ilusión que se afronta un partido de estos”, razonó acerca del debate alrededor del aplazamiento. “No sé si nos habría venido mejor jugar antes. Los partidos se juegan cuando nos mandan y este lo afrontamos con la ilusión de un duelo entre dos grandes equipos”, insistió Borja Jiménez sobre el duelo de esta noche frente al Racing de Santander. Riazor, de gala Una cuota importante de protagonismo en el partido la pondrá la afición deportivista, que se ha volcado para la ocasión. El club ha despachado más de 7.000 localidades y se espera la mejor entrada de la temporada. Borja Jiménez no ocultó que aguarda un ambiente “especial”. “Sí creo que vamos a estar ante un ambiente diferente. Tengo muy buen recuerdo de la primera jornada contra el Celta B. Noté en la gente que era un partido especial y Riazor en los partidos especiales suena mucho más. Será especial, lo noto en las ganas, en la ciudad...”, destacó. “Mañana (por hoy) se debería decretar descanso a partir de las siete de la tarde. Todo el mundo va a buscar la trampa para estar aquí porque la afición del Dépor lo vive así, es algo difícil de explicar”, bromeó sobre la posibilidad de que los aficionados busquen cualquier excusa para poder presenciar el partido en Riazor.