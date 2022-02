Dos semanas después, el Deportivo recibirá esta noche (20.30 horas) al Racing de Santander en Riazor. Los dos máximos aspirantes al ascenso directo disputarán el duelo aplazado en su día por un brote COVID fantasma en las filas cántabras. Desde entonces el panorama ha dado un giro, porque el equipo de Borja Jiménez ya no llega lanzado tras una racha de cinco victorias consecutivas y trece jornadas invicto. Ahora han surgido las dudas, más por los resultados que por las sensaciones, aunque el juego también ha transmitido ciertas carencias. Es una consecuencia de la decisión sin precedentes de la Federación (RFEF) de suspender un partido con tan solo dos positivos, pero tampoco debería representar una excusa. La ventaja sigue siendo importante a favor de los deportivistas, aunque condicionada por las dos derrotas seguidas con las que se presentan al partido y el hecho de que el Racing tiene otro encuentro más pendiente.

Jugará dos partidos esta noche el Deportivo, uno contra el rival y otro contra sí mismo después de encadenar dos tropiezos inesperados. Está por ver de qué manera encaja el conjunto blanquiazul los sopapos que se llevó contra Real Unión y SD Logroñés antes de encarar un partido marcado en el calendario por su influencia en la clasificación. En medio del bache, el segundo en el que se instala esta temporada el equipo, Borja Jiménez evitó dramatizar, consciente del peligro que representa instalarse en una dinámica de altibajos anímicos.

El Deportivo sigue siendo el mismo, sostiene el técnico, pero de las derrotas recientes deberían extraerse algunas enseñanzas para no repetir errores esta noche ante el Racing. La apuesta ambiciosa del equipo, por ejemplo, se vuelve temeraria si Juergen no encuentra escuderos en el centro del campo y el colombiano ha estado poco acompañado en los partidos más recientes. Álex y Villares patinaron en Logroño, pero no parece que puedan tener relevo esta noche dado el escaso protagonismo de sus posibles sustitutos a lo largo de la temporada.

El acierto atacante también ha minimizado las opciones del Dépor, que se ha quedado seco por una mezcla de egoísmo y malas decisiones. Miku se perfila hoy de nuevo como titular y lo más probable es que Quiles le acompañe desde la derecha en esa fórmula que tan buenos resultados le ha dado al equipo.

Los argumentos son mayores para el Deportivo ante un Racing que no disimula su perfil especulativo y que tratará de explotar los errores blanquiazules, pero el escenario también empujará a favor del equipo. Más de 7.000 entradas se han despachado para la que probablemente será la mejor asistencia del curso en Riazor.