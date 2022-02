El filial sufrió ayer su segunda derrota consecutiva al perder en A Magdalena frente al Racing Villalbés, que marcó el único gol del encuentro en el tiempo de descuento (1-0). El técnico blanquiazul, Óscar Gilsanz, no pudo contar con David Mella, que el martes conquistó el Torneo de el Algarve con la selección española sub 17, pero sí alineó desde el inicio a Yeremay, que no entró en la lista del primer equipo para el duelo ante el Racing de Santander.