Borja Jiménez no ocultó ayer su decepción por la derrota contra el Racing de Santander y se disculpó ante la afición. “El objetivo era que pudieran descansar bien y no lo hemos conseguido. Por la empatía que tenemos con la gente, nos duele, nos destroza por dentro no haberles podido dar la victoria”, admitió ayer el entrenador del Deportivo. “El ambiente que hemos vivido ha sido increíble. Estamos jodidos por no darles una alegría”, añadió.

La tercera derrota consecutiva incrementa las dudas alrededor del equipo, que queda a merced del Racing de Santander en el liderato y provoca que las críticas se puedan incrementar. “El equipo ahora pierde y nos darán palos merecidos. El fútbol es esto. Habrá gente que piense que estamos haciéndolo todo mal, otros pensarán que no... habrá de todo. El entorno que yo manejo, que es mi gente del día a día, los jugadores, no va a tener ninguna duda. De la afición no voy a dudar. Son los mejores. Todo lo que nos digan será merecido. El equipo pierde y está ahí, perdimos el otro día y está ahí. Y el domingo estará ahí. Puedes dudar de muchas cosas, pero no de la afición del Deportivo”, razonó sobre las posibles críticas que puedan llegar. La incógnita debido a la mala racha en la que se ha instalado el equipo surge a la hora de saber cómo lo encajará a nivel anímico, pero Borja Jiménez subrayó que estaban preparados para situaciones así. “Está claro que cuando en 21 jornadas pierdes dos partidos, ahora enlazas tres seguidas, el jugador está jodido. Lo único que hice todo este tiempo es ir hablando con todos, es momento de que ellos puedan seguir sintiéndose igual de buenos. Todo lo que hacían antes lo están haciendo. No están cambiando ningún hábito. Son los mismos que nos habían puesto líderes. El único consuelo que tenemos hoy (por ayer) es mirar la clasificación, seguimos líderes. Hay que trabajar con ellos el tema mental, hay que estar cerca de ellos. Hay que poner en valor lo hecho estas jornadas, analizarlo y no cambiar nada de lo hecho hasta ahora. Este equipo está construido para ser valiente y dominador, para atacar al rival desde el minuto uno. El fútbol es así de jodido. Lo que parecía que íbamos a solucionar rápido, ahora ves que esto se va a decidir en abril y mayo. Hay que pensar en el domingo, en ganar en casa”, reflexionó. “No nos va a afectar a largo plazo”, garantizó Borja. El técnico deportivista también aseguró que seguirán insistiendo en los rasgos que le han permitido al equipo dominar el grupo hasta la fecha frente a otras propuestas. “No creo que hayan hecho más méritos en la primera parte que nosotros para adelantarse. Para poder ser campeón tienes que hacer muchas cosas que te permitan atacar tanto como hemos atacado hoy (por ayer), aunque pierdas. Es la manera que tengo de entender esto”, indicó. “Hemos entrado bien al partido, con alguna situación de gol. Sobre todo la de Mario Soriano, la del pase atrás. Hemos hecho 20 minutos bien. Nos ha costado recuperar la pelota y ahí, desde el gol que encajamos, en la dinámica que veníamos te hace dudar. Piensas: ‘Otra vez un gol en contra’. La primera vez que se han acercado marcan. Ese desconcierto nos ha llevado hasta el final de la primera parte. En la segunda parte el equipo entró bien, hicimos algún ajuste a nivel ofensivo”, analizó Borja.