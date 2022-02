Ian Mackay reconoció que el vestuario estaba “fastidiado” tras la derrota ante el Racing de Santander. “Tenemos que estar unidos ahora más que nunca”, recomendó el guardameta del Deportivo, “ya pensando en que dentro de cuatro días llega el siguiente partido”. El coruñés, ayer capitán al estar Álex Bergantiños en el banquillo, es consciente de que el equipo blanquiazul no desplegó su mejor fútbol ante los cántabros. “No estuvimos todo lo cómodos que nos gustaría. No nos salió el partido que nos gustaría. Nos encontramos con un gol en contra y no conseguimos transformar las ocasiones que tuvimos”, relató.

El canterano se refirió a la difícil situación que vive el Dépor después de tres derrotas consecutivas. “No es cómodo. Tres derrotas seguidas es algo que no nos había pasado en toda la temporada. Es el bache que todos hablábamos que podía pasar. Hay que ganar el domingo y seguir unidos para poder estar felices como estábamos”, añadió Mackay. Sobre el gran respaldo de los seguidores deportivistas, el portero agradeció el comportamiento de su afición, como de costumbre “espectacular”. “Tenemos que decir siempre todo bueno de ellos. Han estado animando hasta el final. Hay que pedirles, por la parte que nos toca, que sigan confiando en nosotros, que intentaremos darle la vuelta a esto lo antes posible”, concluyó.