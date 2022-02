Eso sí, ha tenido que encontrarse en una situación acuciante el Dépor en cada uno de los tres últimos encuentros, verse por debajo en el marcador, para que Borja Jiménez ha ya tirado de él. Ha disfrutado en las derrotas ante Real Unión de Irún, SD Logroñés y Racing de Santander de 37 minutos, repartidos en 23, 10 y 4, más por los respectivos descuentos. Una apuesta que llevaba implícita la idea de aprovechar sus condiciones en el juego interior y su potente disparo desde la frontal para recortar distancias, algo que no llegó a ocurrir en ninguno de los enfrentamientos en cuestión.

Justo antes de esa reaparición en las malas, Menudo se pasó seis partidos entre el banquillo o, en su defecto, en la grada, justo cuando estaba abierto el mercado de invierno, una época en la que el club exploró sin éxito alguna posible salida. En una de las citaciones llegó a quedarse en casa habiendo incluso una vacante entre los 23 citados que establece la norma como máximos en esta Primera Federación.

Durante muchos meses el ostracismo de Menudo se achacó a la ausencia de un mediapunta al uso en la apuesta de juego del técnico, pero en los últimas semanas sí ha recurrido a un futbolista de esta características para esa posición. Soriano ha sido el elegido y ha sido titular en los últimos seis encuentros de liga, aunque en su caso ha dispuesto de minutos por el centro, volcado a la derecha o incluso desde la izquierda formando un trivote. Menudo está en otro punto. Al menos, ya se encuentra en la rotación del Dépor, pero de momento solo para situaciones desesperadas.

Crece el peso de los jugadores sub 23

Ver a Trilli llevar todo el peso ofensivo del equipo ante el Racing fue una muestra más de la importancia que han ido adquiriendo con el paso de las jornadas los jugadores sub 23 en el Dépor de Borja. Además de Juergen, al que solo sacará del once su sanción ante el Calahorra, ha crecido en las últimas semanas el protagonismo de futbolistas como Trilli, Mario Soriano, William de Camargo o incluso Noel, a pesar de que el miércoles no fue de la partida. Quizás los únicos que se han quedado fuera de este paso al frente de los jóvenes son Josep Calavera y Yeremay. Trilli acumula siete titularidades en liga y seis han sido en los últimos ocho encuentros. A Noel le ha ocurrido algo parecido, ya que de sus seis titularidades han llegado cinco también en los últimos ocho encuentros del campeonato de la regularidad. Mario Soriano es quizás el futbolista que ha ganado más peso en las preferencias de Borja en los últimos tiempos, ya que ha sido titular en los últimos seis choques de liga en diferentes posiciones. William de Camargo, ya dirigido por Borja en el Cartagena, sigue la misma senda con ocho titularidades casi consecutivas y goles decisivos como el del DUX Internacional saliendo desde el banquillo.