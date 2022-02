Inmerso en la peor dinámica de resultados de la temporada tras encajar el miércoles la tercera derrota consecutiva frente al Racing de Santander y dejar el liderato de la clasificación al alcance de los cántabros, el Deportivo recibirá mañana (17.00 horas) al Calahorra en Riazor con la obligación de ganar. El margen se ha agotado para los blanquiazules y su propuesta parece haberse resentido, pero su técnico insiste en que no se saldrá un palmo de la idea que hasta ahora les ha permitido dominar la competición. “La idea va a ser la misma”, garantizó ayer Borja Jiménez. “La idea no va a cambiar porque nos ha permitido ser líderes y estar muchas veces ahí arriba”, insistió el entrenador blanquiazul.

El Deportivo se ha encontrado estas últimas tres jornadas con que los rivales lograban anular su planteamiento a pesar del acoso ofensivo a los que los sometió. La respuesta, según Borja Jiménez, hay que buscarla en la falta de acierto en las áreas que está paciendo el equipo. “El problema que estamos teniendo es que no tenemos tanto acierto en las áreas. Cada vez que nos llegan son situaciones muy claras que antes no se producían. En el otro área no estamos teniendo acierto”, resumió el técnico.

Al Deportivo también se le están atragantando los planteamientos de los rivales. Después de verse por debajo en el marcador, todos supieron defender el resultado. El miércoles ante el Racing, el equipo blanquiazul no encontró la manera de crear oportunidades ante la defensa cántabra. “Nos estamos encontrando equipos que se están dedicando solamente a defender, muy hundidos”, se justificó ayer Borja Jiménez.

Contra Real Unión, SD Logroñés y Racing de Santander el conjunto blanquiazul acumuló oportunidades que no consiguió materializar, pero que llevan al entrenador deportivista a afirmar que merecieron un resultado mejor. “Haciendo el análisis de los tres partidos creo que hemos merecido ganar los tres, lo digo con total sinceridad”, subrayó el técnico.

Las derrotas seguidas que ha encadenado el equipo han dejado el liderato en el aire y al equipo en una situación delicada. Borja evitó caer en la tentación de extraer enseñanzas positivas de los partidos perdidos. “Perder te acerca más a la realidad, pero no tiene nada positivo. Todos sabíamos que esto iba a pasar, hay que darle normalidad. A todo el mundo le cuesta y pasa momentos malos. Sirve para que todo el mundo sepa que esto va a ser muy difícil”, reflexionó.

La tarea más importante en este momento, subrayó el técnico deportivista, es recordarles a los jugadores de lo que son capaces. “Cuando no ganas piensas que todo es un desastre. Al jugador le entran dudas porque es humano, es lo normal. No es novedoso que haya dudas. Lo trabajamos enseñándoles qué cosas hacíamos antes mejor que ahora. Demostrando todo lo que hacíamos bien y ahora no tanto. A fecha de hoy somos los líderes del grupo”, recordó.

Las derrotas obligan ahora al Deportivo a sacar adelante el partido frente al Calahorra, que llegará a Riazor en una buena dinámica de resultados. “Va a ser un partido que nos va a costar sacar adelante, pero que lo vamos a conseguir”, aseguró.