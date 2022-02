El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, reconoció que su equipo fue de menos a más frente al Calahorra y se refirió a los problemas de fluidez, sobre todo antes del descanso. “En la primera parte nos ha costado. No hemos estado precisos pero luego en la segunda, quizá desde el minuto 30 de la primera, el equipo se ha ido encontrando un poquito más fiable en los pases, que era lo que necesitábamos. En la segunda mitad le hemos dado continuidad a todo eso. El equipo ha sido un poquito más vertical con la entrada de Willy [De Camargo] y con las apariciones de Mario [Soriano] entre líneas. Estamos contentos con la victoria y con los goles. Sabíamos que era un partido complicado en el aspecto anímico por cómo venía el equipo de las últimas semanas, así que estoy muy contento. Estamos donde queremos estar y esto continúa”, argumentó el técnico del Deportivo.

Niega el entrenador abulense que sintiera alivio a la conclusión del partido sino, sobre todo, alegría por sus jugadores después de tres derrotas seguidas. “Sigo creyendo que el equipo durante estas tres últimas jornadas mereció algún punto más que los que sumó, que fue ninguno, pero cuando pierdes y eres un equipo ganador eso te merma y te va haciendo más pequeñito. Cuando uno no gana se siente peor, se siente más feo y se peina menos, le pasa a todo el mundo, es algo muy natural. Al final se han liberado un poquito con el gol, solo hace falta ver las celebraciones”, añadió en su análisis.

Según Jiménez, las tres derrotas seguidas que arrastraba el Dépor le hicieron salir al campo más agarrotado que otras veces. “Si el equipo hubiera llegado en otra dinámica, habríamos estado más cómodos dentro del campo. El perder no te ayuda a sentirte mejor. Aun así creo que estamos en un momento en el que generamos volumen. Hoy quizá no tantas ocasiones, pero no creo que haya muchos equipos que tengan la capacidad de hacer de forma repetida tantos ataques. Quedan 14 jornadas y es nuestra liga, nuestro camino, ir sumando”, expresó tras la victoria ante el Calahorra.

También habló Jiménez de los futbolistas que llegan con molestias a esta fase de la temporada, como por ejemplo Adrián Lapeña, al que tuvo que sustituir en la recta final. “Hemos valorado incluso la posibilidad de que descansara [de inicio]. Notó molestias y hemos metido a Borja [Granero], que es uno de los jugadores importantes de la plantilla”. Frente al Calahorra reservó desde el arranque a William de Camargo, que entró en el descanso para dinamizar el ataque. “Venía de un gran esfuerzo el miércoles y creíamos que iba a ser importante en la segunda parte, como así fue. Decidimos utilizarlo en la segunda mitad, porque contra un rival más cansado iba a tener más situaciones de uno contra uno. Quería que descansara para tenerlo fresco”, añadió Borja Jiménez sobre la suplencia del brasileño.