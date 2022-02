Alberto Quiles explicó su efusiva celebración del segundo gol deportivista, corriendo al banquillo para abrazarse con todos sus compañeros. “Veníamos de tres derrotas y quería celebrarlo con los que están ahí día a día”, comentó el andaluz, consciente de que en la primera parte al Dépor le “costó un poco” desplegar su fútbol. “También creo que había mucho hombre del Calahorra en su área y nos costaba ver los espacios. El gol de Lapeña hace que ellos se abran un poco y ya haya más espacios. Tuvimos la suerte de marcar y ya el Calahorra tuvo que ir a por el partido y no defender tanto —explicó el delantero—. Siempre que ganas es bueno, te da esa confianza y te quita algunas dudas que teníamos por esas tres derrotas”.

“Sabemos el club que somos y que tenemos que salir a ganar en todos los partidos. Salir al campo habiendo ganado el partido pasado siempre te da mucha más confianza”, añadió el onubense, partidario de que al equipo no le pesen tanto los malos resultados que arrastraba a la hora de soltarse en el terreno de juego. “No nos puede afectar tanto. En el primer tiempo estuvimos imprecisos con el balón. Tenemos que hacer el juego que quiere el míster, el que llevamos haciendo todo el año”, recomendó Quiles. De momento, el ariete no se fija en la tabla: “A la clasificación no le di mucha importancia. Sabía que ganando íbamos a ser primeros”.