Lapeña rugió, Quiles rugió. Lo hizo todo Riazor, todo el deportivismo. Había mucho dentro. Nervios, inseguridades, momentos oscuros, presión, rabia. Dos tantos que le sirvieron al Deportivo para hacerle hincar la rodilla a un Calahorra humilde, pero bien hecho y respondón que llegaba en un mejor momento y más suelto a otro duelo bisagra de la temporada. O se levantaba o seguía hundiéndose en las tinieblas. Y, de momento, el equipo coruñés, con todas sus imperfecciones, ha optado por empezar a impulsarse para intentar ser el que era, para recuperar esa no tan vieja aspiración de ascender. Bloqueado, con el fútbol contado y con una losa sobre sus espaldas, el Dépor sale adelante en una tarde que se le quedó en muchos momentos a mitad de la garganta. Pasó. Gana tiempo y vuelve al liderato. Pero la debilidad sigue ahí, es innegable. Es como intentar tapar el sol con un dedo. Necesita soluciones futbolísticas y recobrar la confianza. Durmió con tres puntos más en su casillero y con la sensación de que hay muchísimo trabajo por delante.

Salió el Dépor con novedades importantes en su formación inicial, pero ya se le notaba en los primeros minutos que había saltado sin la mente limpia al tapete de Riazor. Las caras nuevas eran para mitigar la ausencia de ese futbolista estructural que ese Juergen y para introducir aire fresco en la apuesta de Borja. Hasta cuatro cambios. Aun así, el gran problema seguía en la cabeza de los futbolistas blanquiazules. Las tres derrotas eran una mochila insufrible para los pupilos del técnico. Un millón de quintales llevaban encima.

Jugar con ese peso y sin el colombiano le bloqueó en el primer acto y, en realidad, en todo el encuentro. Su baja hacía presagiar que un futbolista creativo en la media como De Vicente tendría su oportunidad desde el inicio. No fue así. La inventiva quedaba en la apuesta de Borja reservada para unos metros más adelante con Quiles, Mario Soriano y Menudo, este partiendo desde la izquierda. El sevillano no era titular desde diciembre ante el Bilbao Athletic. Al cedido por el Atlético, en cambio, no hay quien lo mueva. Es uno de los jugadores de confianza del técnico.

Pelotas sucias

Más allá de los nombres, de entre los múltiples problemas del Dépor el que más sobresalía es que no llegaba la pelota en condiciones a posiciones ofensivas ni tampoco era capaz de recuperar en demarcaciones avanzadas. La añoranza por Juergen era infinita. Así posibilitó que un suelto y animoso Calahorra le metiese miedo en varias acciones. En disparos desde fuera del área, en centros lejanos. Más que buscar el gol, pretendía hacer una declaración de intenciones. No habían venido de paseo.

Hasta el ecuador de ese primer acto no pudo empezar el Dépor a encontrarse, aunque fuese de manera tímida. Desde entonces su rival comenzó a quedar recluido en su área. Y a dos por hora, entre fallos y trompicones, el equipo fabricó algunas acciones merecedoras del 1-0. Un doble remate de Menudo, un disparo de Miku y, sobre todo, un cabezazo de Álex. Seguía lejos de lo que era y de lo que se espera de él. Ya dominaba el Dépor de Borja. Eso sí, no se libró tampoco de otro susto sobre la hora. Muchos aficionados aún se preguntan cómo detuvo Mackay ese disparo en dos tiempos a Yurrebaso. A la caseta, sin goles y a reflexionar.

Menudo ya no salió del vestuario. Otra cruz que se lleva. Borja tiraba de William para generar más por esa banda izquierda y la verdad es que en unos minutos ya había igualado las prestaciones del sevillano en todo el primer acto. También es cierto que el Dépor era otro o que, al menos, tenía otra intención. Más ritmo, más arriba sus líneas. No había llegado al minuto 50 y el guion de partido evocaba al 80 y con un 0-0 en el marcador. Moneda de canto.

Y no cayó para el equipo riojano en ese tramo porque entre Madrazo y Yurrebaso se liaron en una jugada franca que acabaron también desbaratando Lapeña y Mackay. El Dépor también pedía la palabra y lucía esa falta de puntería que se le ha adherido en las últimas semanas. Diego Aguirre y William pudieron ponerle en franquicia en un par de incursiones por la banda. Nada. El colegiado, además, miraba para otro lado en un penalti a Quiles. Lo de siempre. Riazor cabeceaba, aunque le quedaba la esperanza de que su equipo crecía. En el alambre, pero iba a más. Peleaba ante su rival y ante sí mismo e iba aguantando el pulso.

El olvidado balón parado

Y le rescató lo que menos podía imaginar. Una falta lateral lanzada por Mario Soriano fue aprovechada por Lapeña para marcar a balón parado. Gol. 1-0, minuto 61. Recuperaba el Deportivo una doble sensación olvidada, la de golear y la de apoyarse en el laboratorio para coger aire en los malos momentos. Todo en uno. Sorprendente.

Dentro de la anemia de todo enfermo, el equipo flotó en los instantes siguientes. El Calahorra no dejaba de aparecer amenazante, pero ya era otra seguridad, otra velocidad de pelota. Una confianza que le sirvió a Quiles para ir a un balón imposible ante el meta visitante y aprovechar su recorte para hacer el 2-0. Minuto 66, menos de media hora por delante. ¿Para disfrutar o para sufrir?

No supo domar el partido el equipo en ese tramo. El centro del campo ni tenía la pelota ni era capaz de sostener el duelo. Álex y Villares estuvieron sobrepasados todo el encuentro. En esos minutos ni el capitán ni Calavera ofrecieron respuestas. El Calahorra se descolgaba y creaba peligro casi más por demérito blanquiazul que por pericia suya. Finalmente, la confirmación del susto, el corazón a la boca llegó con el 2-1 y ese cabezazo de Carlos Vicente. Minuto 86, casi diez por delante para que se le apareciesen todos los demonios a los blanquiazules. Ninguno fue real, estaban todos en su cabeza, también en su fútbol raquítico. El Dépor ya gana, otra cosa es que siga pareciendo un equipo débil. Hay tarea.