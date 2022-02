Adrián Lapeña fue el encargado de encarrilar ayer la victoria del Deportivo después de tres derrotas consecutivas. El central adelantó a los blanquiazules tras rematar una jugada a balón parado que aparca la crisis de resultados en la que se había instalado el equipo. Lapeña subrayó que el triunfo ante el Calahorra permite supone un impulso anímico para el vestuario. “Es un cambio de dinámica sobre todo mentalmente. Vienes de perder tres partidos, pero haciendo las cosas bien. Nos faltaba esa efectividad en las áreas y con esta victoria damos un pasito adelante y salimos del bache”, resumió el central. “Es una jugada en la que lanzamos faltas al segundo palo, entramos con espacio y tenemos la fortuna de que la conseguimos meter”, manifestó sobre el tanto.

Lapeña reconoció que las ganas de dejar atrás los malos resultados les pesaron en el inicio del partido de ayer contra el Calahorra. “Teníamos muchas ganas de querer hacer bien las cosas, y en la primera parte tuvimos esos nervios por querer marcar”, admitió.

El defensa tuvo que ser sustituido en el tramo final de la segunda parte debido a unos problemas musculares que arrastra. “Son unas pequeñas molestias en el psoas y no quería seguir haciéndome daño. Había compañeros igual de capacitados y he decidido pedir el cambio”, manifestó Lapeña tras el partido. El central indicó que son molestias leves que no le deberían impedir jugar el siguiente compromiso del equipo, el domingo contra la UD Sanse.