Tanto fútbol en un solo jugador. Tanto equipo y tan humano. Al Deportivo le sirvió su partido ante el Calahorra para volver a ganar y para abrir los ojos en muchos sentidos. La primera evidencia vino de una ausencia. Ese futbolista que se afana cada fin de semana tocando y moviendo al Dépor, ese pivote que da igual cuanto le resten a su alrededor que es capaz de seguir sosteniendo la media es a día hoy insustituible. Riazor y cualquier estadio, cualquier equipo de esta Primera Federación lo echaría de menos. Agitador, templador, mandón. Hará bien el equipo en cuidarlo, en rezar para que ni el viento lo toque y, además, en prepararse mejor para una eventual ausencia futura.

Un único partido sin Juergen sirvió para corroborar lo que ya era una evidencia: es insustituible, sostiene la media

Álex Bergantiños y Diego Villares se vieron desbordados el pasado domingo. Para contener las transiciones del rival, para que la pelota llegase limpia a zonas ofensivas. El primero de muchos males. Un equipo huérfano, un pivote sin peso. ¿Son la pareja ideal para el juego de posición ante conjuntos replegados? Ya les costó a ambos el año pasado hasta que Rubén de la Barrera cambió el estilo, hasta que presionó, robó y transitó su Dépor. De Vicente y Calavera siguen casi inéditos en este ejercicio. Parecía el partido perfecto para el malacitano, un futbolista de altos vuelos en Primera RFEF, un jugador ante un escenario propicio para expresarse en la construcción. Tampoco. Borja debe escudriñar en el fondo de un armario que le ofrece prendas codiciadas en el resto de la categoría. Aire fresco, alternativas. Aguirre ya se mostró, pidió la palabra. Hacen falta más, no van a sobrar.

Del que estaba vestido de calle en el banquillo a los 16 que saltaron de corto y de blanquiazul al césped. La primera hora y casi todo el partido del Dépor fue la constatación de que ya no es aquel equipo de hierro, aquel grupo agarrado a su fútbol e impermeable a las desgracias. Ya está aquí la versión más humana de un proyecto que en muchos momentos de la temporada se ha mostrado arrollador y que sigue teniendo un alto porcentaje de puntos. De la primera media hora excelsa y sin puntería ni premio ante la SD Logroñés a un grupo tocado, atascado y en el que merodeaban por sus cabezas todos los fantasmas de las últimas semanas. No jugó bien, ganó frente al Calahorra. Es casi el paso obligado para recuperar una versión futbolística acorde a sus exigencias. Apretó los dientes, sufrió, empujó, jugó lo que pudo y logró un triunfo de tripas y justito. También válido, más necesario que ninguno de las 23 jornadas anteriores.

Logró un triunfo de tripas, justito; era el camino. Sigue débil, debe recuperarse, pero ya le espera el campo del Sanse

Los tres puntos son el primer paso, tampoco hay que obviar que el Dépor se encuentra débil, que sale de una especie de gastroenteritis futbolística. Está de dieta blanda, para retos digeribles, asequibles. Es un camino incómodo, pero que no puede eludir para estar más adelante listo para cotas mayores. El problema es que el calendario no perdona y le esperan el Sanse y Matapiñonera, uno de los peores estadios. Su fútbol de hace unos días indica que llega justo a ese duelo. También es cierto que su potencial sigue ahí, que ese equipo avasallador continúa en las piernas de todos esos futbolistas, también humanos, que se abrazaban, entre gritos de rabia y de manera compulsiva, tras cada gol a los riojanos. Todo dependerá de sus cualidades, de su capacidad para aflorarlas y de que cómo vaya metabolizando el grupo de Borja todo lo que le ha ido pasando en las últimas semanas. Las derrotas, los golpes y también esa resurrección ante el Calahorra. Un melón por abrir.

Y también el fútbol

El Dépor está bajo y la ansiedad, los nervios y los golpes son capaces de comérselo todo. Aun así, harían mal Borja y todos sus ayudantes y su equipo en justificar todos los males en la acumulación de derrotas, en una cuestión mental. Ha decrecido en las últimas semanas el fútbol del Dépor, su capacidad para ser decisivo en las áreas (encajó más en los últimos ocho partidos que en el resto de la temporada) y para llegar en ventaja a zonas ofensivas ante conjuntos encerrados. Hubo momentos brillantes en los que apenas se resintió y solo mereció perder el partido ante el Racing de Santander. Es cierto. No puede plagar de coartadas su análisis.

El Dépor encajó más goles en las últimas ocho jornadas que en el resto de la liga. Continúa dubitativo en las áreas

Muchos equipos parecen tener una idea aproximada de cómo jugarle, de cómo cortocircuitarle hasta el punto de poner en peligro sus victorias. A veces surtirá efecto, a veces no. Han adivinado una veta por la que explorar y sacar oro, y ahí viene el peligro, no solo de los errores individuales, de bajos momentos de forma o de falta de acierto, sino de llevarle al límite, de hacerle jugar incómodo. Es una reválida más para el equipo y para el técnico. No solo es superar un bache, curtirse como equipo para llegar fortalecido a otros momentos decisivos de la temporada. Es también ser versátil, menos previsible y dañino con otras armas y jugadores. Todo sin renunciar a su estilo.

Su juego interior sigue siendo el primero de los debes. Soriano, instalado en esa zona con fases de visita a la banda, hace una labor oscura y a veces ingrata que necesita el Dépor. No llega. Quiles, además de por sus goles, es de los que más está sabiendo entender que su equipo necesita tejer más, mucho más tras un desdibujado Miku. Así las bandas no serán la única vía de ataque y las defensas no estarán tan cómodas defendiendo centros laterales o incursiones desde el costado.