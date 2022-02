Juan Carlos Menudo se pasó las primeras semanas de 2022 sin catar una lista de convocados, mucho menos el césped en partido oficial, y con la sensación de tener las maletas en la puerta, a pesar de que fuese complicado cuadrar todos los condicionantes que le abrían la puerta de salida de Riazor. Pasaron los días, las partes hablaron y entendieron que seguirían juntas hasta junio y, a partir de ahí, ha ido ganando de nuevo protagonismo de manera tímida en los planes de Borja. El sevillano, que disfrutó el pasado domingo de 45 minutos como titular, explica cómo fue el desenlace de ese mes de enero. "Se intentó forzar algo que no había y hubo un acuerdo que lo mejor era seguir unidos. No había otra solución, cerramos filas", avanza para luego aclarar que las posibles diferencias tampoco han deteriorado su relación con el club o con el técnico ni tampoco han erosionado su voluntad de jugar en A Coruña y de ganarse un sitio. "Disfrutaba de pocos minutos y se abrió una opción que podía ser (una salida del Dépor). Era complicado, el club lo sabía. Se intentó hacer bien, no hubo ningún problema. Se llegó a ese acuerdo. Todo se hizo bien. Por nuestra parte no estaba descartado, pero no había nada para salir, cambiar o mejorar. No había nada y tenía mi contrato. Estoy donde quiero estar y estamos en el camino que hubiéramos firmado todos, que era pelear el primer puesto", razona.

El mediapunta reconoce que vive "una temporada complicada" porque "no venía para tener esta participación", una situación generada que "ninguna de las partes se hubiera imaginado". Aun así, reclama su derecho a que nadie le quite "la ilusión de ayudar a llegar al objetivo (el ascenso)". Menudo reconoce que no ha aclarado su ostracismo con Borja Jiménez porque "tampoco" busca "explicaciones cuando juega" y aduce, además, que el técnico "tiene una idea" y que él acata decisiones. Eso sí, pone por delante su actitud y trabajo. "Las situaciones cambian (sobre los minutos que ha ganado en los últimos partidos) y yo me dedico a trabajar. Nadie me puede achacar nada, ni decir que bajé los brazos. Nunca había estado en esta situación y peleo por tener quince minutos o un partido completo", explica mientras aprovecha para darle las gracias a los que le han apoyado en estos momentos: "Mi familia es la que me aguanta y la que me que me escucha. Es una temporada muy complicada, pero también estoy contento porque mis compañeros son personas increíbles y me dan cariño".

A pesar de los reveses, de los pocos minutos y de enfrentarse a un día a día incómodo e inédito para él, no se movería un ápice de la decisión que tomó esta verano. "La decisión no tengo ninguna duda de que volvería a firmar por el Dépor. Me apetecía, quería, creo que es el mejor equipo. Sí cambiaría lo de jugar más, claro. Haberme retirado sin jugar en Riazor como local… creo que es algo que ningún jugador debería hacerlo. Y tengo la fortuna de haberlo hecho y poder contarle a mis hijos que jugué en el Deportivo", razona el ex del Numancia.

La mala racha

Menudo considera que la mala racha del equipo, que acumuló tres derrotas seguidas, fue vivida en el vestuario con "normalidad". Cree que ni era lógica aquella diferencia cosechada con el Racing ni ahora va a dejar de haber pelea por el primer puesto. "La diferencia de puntos era muy grande y sabíamos que llegaría una mala racha, no todo iba a ser de tres en tres porque somos personas y nos equivocamos, para eso estaba el colchón de puntos", apunta antes de cargarse de argumentos para seguir en la batalla y recuperar a aquel Dépor que mandaba y ganaba. "Hay catorce partidos por delante y no hay ventajas, es de tú a tú. Está todo por decidir, como hace dos o tres semanas. Había algo de preocupación por la racha de tres partidos (perdiendo), que te afecta a la confianza. Una vez rota, volverá el Dépor a ser el equipo que ha sido, el que llama a la puerta, el que genera ocasiones", concluye.