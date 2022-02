La participación de Ian Mackay en el partido del domingo contra la UD Sanse está cada vez más en el aire. El portero tampoco participó en el entrenamiento de esta mañana y el entrenador deportivista, Borja Jiménez, aseguró que no correrán ningún riesgo después de que sufriera un esguince en la sesión del miércoles. "Podríamos decir que igual tiene menos posibilidades que el resto, pero si no juega Ian lo hará Pablo (Brea). Iremos viendo. Faltan 48 horas, 24 para irnos, a ver cómo evoluciona. Lo que tenemos claro es que no vamos a correr ningún riesgo porque tenemos confianza en Pablo", aseguró esta mañana el técnico del Deportivo.

Mackay ha sido titular en todos los partidos de esta temporada, pero no está claro que pueda estar disponible el domingo. Su entrada en la convocatoria dependerá de su evolución entre hoy y mañana, pero Borja Jiménez descartó cualquier tipo de dolencia grave. "No hay nada grave con Ian. Podemos estar tranquilos en ese aspecto", garantizó. El Deportivo tendría que afrontar un partido especialmente exigente sin su portero titular, ante un rival que explota al máximo el césped artificial de su campo. "Claro que condiciona, pero lo dije antes del viaje del Dux. Vamos a un campo de buenas dimensiones, con un césped que no es como Riazor, pero recuerdo campos de césped natural en los que hemos jugado este año, como Tudela, irregulares. No nos tiene que servir de excusa, pero ya terminaos esta tournée de artificial", reflexionó Borja Jiménez.