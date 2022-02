Miku Fedor no ocultó su sentimiento de “decepción” por no pasar del empate en el campo del Sanse. “La sensación que siento de verdad es que podíamos haber ganado. Las ocasiones más claras creo que las hemos generado nosotros. Si analizamos en el contexto global, veníamos de semanas muy complicadas y ellos venían de una dinámica muy positiva. Ellos jugaron a balonazos largos y nosotros a intentar jugar al fútbol”, explicó el delantero, a quien de momento no le preocupa la situación clasificatoria: “La liga termina en mayo. Ahí ya veremos cómo estamos y qué hemos sido capaces de hacer”.

El venezolano, muy desasistido ayer en Matapiñonera, lamentó que no le llegaran más balones cerca de la portería contraria. “Sobre todo personalmente me está no preocupando, pero sí generando resquemor de que no me están llegando, pero por otro lado veo que el equipo genera. Ya me caerán a mí”, concluyó el veterano atacante del Deportivo.

En Matapiñonera protagonizó varios choques con jugadores rivales y, en ese sentido, cree que el colegiado Calderiña Pavón no situó el listón a la misma altura para los dos equipos. “Son cosas que no termino de entender. No me puedo quejar del árbitro. Tengo que jugar y correr, pero a veces se me sale la cadena y le digo cuatro cosas. No creo que tampoco eso sea definitivo”, zanjó Miku.