De ser un martillo pilón en su cita con el gol a destilarlos cada vez más hasta quedarse seco. La imagen de Miku enfadado por no disponer de un remate diáfano en todo el partido y por tener que aguantar la dureza de los centrales del Sanse, con la anuencia del colegiado, representó la frustración del equipo en Madrid, en los últimos partidos. El Dépor ha bajado su nivel, sí, pero sobre todo ha decrecido su puntería. Antes veía el marco rival como un arco iris y ahora cada día lo percibe más pequeño. De marcar en las ocho primeras jornadas de liga o alcanzar rachas posteriores de cinco y de siete duelos consecutivos goleando a quedarse a cero en tres de los últimos cuatro. De hacer 33 tantos en las primeras veinte fechas a tres en las últimas cinco. Se seca ofensivamente el cuadro de Borja y el primero que padece o que contribuye a ese estado menguante es el venezolano.

Miku no estuvo cerca del gol en Matapiñoneras, lo rozaron Soriano y Quiles. Pero el ex de Salamanca y Getafe, entre otros, sumó ante el conjunto madrileño su sexto partido seguido sin ver puerta, un hecho sin precedentes en una temporada en la que llegó a colocarse como pichichi del grupo y en la que, sobre todo, destacaba por su regularidad ante el marco más que por ofrecer grandes tardes realizadoras.

El ariete acabó 2021 con un doblete en León que le sirvió al Dépor para llevarse el duelo 2-3 en el descuento. Prolongó su racha a la vuelta de las vacaciones con un tanto frente al Talavera y desde entonces le ha sido imposible volver a mandar un balón a la red. Y eso que tuvo la oportunidad de lanzar dos penas máximas que acabó marrando. Muy diferente fue su inicio de liga marcando en las jornadas uno, tres, seis, ocho o trece. Se quedaba sin golear uno o dos o, como mucho, tres partidos, pero siempre regresaba a esa costumbre de la que tanto se benefició el Dépor.

Ahora la situación ha cambiado y eso que Miku juega más que nunca. Cumplió un partido de sanción en Zamora y fue suplente ante la SD Logroñés, justo antes de la visita del Racing de Santander. En el resto de los últimos partidos Borja suele exprimir al máximo sus prestaciones dándole en muchas ocasiones el partido completo. De hecho, de los once choques íntegros que ha jugado esta temporada ocho han llegado en las últimas once jornadas. Y en la mayoría de los que acaba siendo sustituido suele disponer de más de 80 minutos.

Esta apuesta fuerte por Miku, de 36 años, llega en un momento en el que al venezolano se le ve algo más desconectado del juego, incluso le cuesta adelantarse a sus defensores ante unas zagas que han apostado en los últimos tiempos por un repliegue intensivo con el Dépor. Además del gol, el equipo se benefició en muchos momentos de la liga de esa facilidad que tiene el caraqueño para dar continuidad al juego y para servir de apoyo y desahogo para las progresiones blanquiazules.

Se reparte

Este mes y medio en el que Miku se ha dado un paréntesis en su labor goleadora el Dépor ha sobrevivido como ha podido apoyándose en sus otros delanteros, Alberto Quiles y Noel, y en futbolistas de otras líneas como William de Camargo, Juergen Elitim o dos centrales como Borja Granero y Adrián Lapeña. El ariete onubense, a pesar de ir entrando y saliendo de la formación titular cada semana, ha marcado dos tantos ante Zamora y Calahorra. Noel fue el que abrió el camino del gol frente al DUX, aunque luego el Deportivo tuvo que acabar remontando.

Noel desaparece

El canterano afronta a sus 18 años su primera temporada en dinámica de equipo profesional, sin ni siquiera haber catado nunca el Fabril, algo que sí hicieron otros compañeros de generación como Trilli o Yeremay. Borja siempre ha apostado por ir dosificando poco a poco su salto con los mayores, por no sobrecargarle ni futbolísticamente ni de presión. Pero, en el ecuador de la temporada, le vio capacitado para dar un paso al frente cuando empezó a prescindir de los tres pivotes y cuando aún no utilizaba a Mario Soriano con tanta asiduidad por detrás del punta o en banda. Noel disfrutó en ese momento, entre el final de 2021 y el 6 de febrero de 2022, de cuatro titularidades en cinco partidos. No jugaba nunca el duelo entero, casi siempre salía de inicio. Tras ser titular ante el Real Unión, su participación ha vuelto a verse reducida drásticamente. No tuvo ni un minuto frente al Racing de Santander y ante SD Logroñés, Calahorra y Sanse dispuso tan solo de diez, tres y otros tres minutos, respectivamente.