Y el Dépor dejó de ser líder. Ya le había entregado al Racing el bastón de mando el día del duelo de Riazor. Por cómo saltó al campo, por se desarrolló el juego. Un domingo traicionero de finales de febrero lo acabó certificando. El Deportivo volvió a ser el Deportivo en San Sebastián de los Reyes. No del todo, pero casi. Recuperó su carácter, su fútbol. No bastó. Le faltó un poco, sobre todo de puntería, su principal debe de las últimas semanas. Y en el Sardinero se coronaron los cántabros con un susto inicial y golpes certeros para concluir una remontada, pletórica de confianza. Ya habían conquistado una semana antes Salamanca siguiendo idénticos pasos. Son seguros, un engranaje trabajado, les sale todo y tienen un futbolista que es un unicornio en la categoría y se llama Pablo Torre. No hay otro como él.

Será un hueso duro de roer y el Celta B viene por detrás a bloque, acoplado. El Deportivo se encomienda ahora a la persecución. Y, aunque le haya parecido que desgasta sostener el liderato, su nueva situación es aún peor. No debe desfallecer, no gana nada desactivándose. Ya sea para adelantarle en la foto finish o para prepararse futbolística y psicológicamente para el play off de ascenso, no hay otro camino. Es duro imaginar un futuro a medio plazo del Deportivo sin el ascenso directo para este equipo que, por momentos, pareció lanzado, imparable y casi redondo. Pero la realidad será menos indigesta cuanto antes se acepte. Servirá para competir mejor hasta el mes de mayo y para no llegar derrotados a la fase final. Fue gran cazador. Agazapado, sin rendirse hasta cuando nadie confiaba en él. Le llegó su momento El Racing de Santander aparece ahora como el enemigo y agudiza esa mala imagen por sus triquiñuelas en el partido ante el Deportivo, con el bastón de apoyo de un supuesto brote de COVID. Les ha salido bien, la imagen de desgaste del club se desvanecerá, nunca del todo. Quizás ni les hacía falta tal argucia. Pero, por encima de todo, el equipo cántabro le ha demostrado al Dépor que es un grandísimo cazador. Agazapado, a la espera, sin dejar de creer, hasta cuando nadie lo hacía. Muchos dieron al conjunto coruñés como escapado, gran parte de sus aficionados no le vieron hechuras de ascenso al grupo de Fernández Romo. Siguieron ahí. Ni siquiera les pesaron los seis puntos de desventaja, las dos derrotas en las cuatro primeras jornadas o los 3-0 que se llevó en León o ante el Valladolid Promesas. Apretaron, cerraron su portería hasta que la confianza y las victorias les han convertido en otro equipo. Liderados por Juergen y Soriano, el equipo tiene una voluntad encomiable de seguir creyendo en lo que hace De menos a más, va a ser muy complicado descabalgarlos. También es cierto que tendrán que hacer infinitos puntos hasta final de liga y que habrá tiempo para comprobar si a ellos les pesa también el mal de altura. El Dépor, más allá de que le repudie lo que hizo como club hace semanas, tiene mucho que aprender de la actitud del Racing; es la que le debe guiar en los próximos meses. Fe ciega, buen síntoma El cortocircuito ante el Racing y el bloqueo frente al Calahorra dieron paso a un Dépor más reconocible en San Sebastián de los Reyes. Un alivio, en parte insuficiente. El regreso de Juergen y el buen momento de Mario Soriano, en quien Borja siempre creyó, le rescataron de esa oscuridad que invadía su juego. No se libró de los sustos derivados del empuje del Sanse, del campo y del árbitro. Se le vio curtido y hasta imponente para sobreponerse al fatalismo de las últimas jornadas y a las dificultades. Esa voluntad de seguir creyendo en lo que hace, de agarrarse a su credo en las malas es encomiable y un síntoma de fortaleza del proyecto y del grupo. Es quizás la gran razón para creer. Borja estabilizó al Dépor con la entrada de Josep Calavera, pero la pólvora llegó tarde; ni murió en el área rival Solo le faltó amarrar el triunfo en Matapiñoneras. Borja Jiménez sostuvo la media con la entrada de Josep Calavera. Se quedó a medias, tardó con el siguiente paso. Dio la sensación de que optaba por estabilizar al enfermo más que por aceptar el reto de aguantar el ritmo del Racing. Fue como aquel ciclista al que le pegan un hachazo en forma de ataque en un puerto de montaña y que deja marchar a su rival para no cebarse en la subida. A su ritmo, que seguro que no es malo, y a ver si así le llega. ¿Exceso de precaución o buen cálculo? Solo el tiempo ofrecerá respuestas. Dependencia y factura Sin esa pizca de profundidad y con el punto de mira desviado, las supuestas soluciones llegaron tarde. Álvaro Rey y Noel, sin apenas minutos. El Dépor, lejos del área rival; la dinamita no tuvo tiempo ni de explotar. Hasta entonces, al margen de Miku y Quiles, el equipo coruñés había puesto sobre el césped tres goles en toda la liga de los medios por los que apostó para este duelo. Dos tantos de William de Camargo, uno de Juergen, otro de Soriano y ninguno de Álex eran el único bagaje como complemento realizador de unos puntas que han respondido en muchos momentos de la temporada y que ahora flaquean. Esa dependencia se iba a acabar pagando y ha llegado el momento. Le cuesta al Dépor que llegue ese refuerzo, meter futbolistas en el área más allá del delantero. Menudo o De Vicente eran jugadores señalados para ayudar en esa faceta. Tienen roles secundarios, ni jugaron ante el Sanse. Los goles a balón parado tampoco sobran. Hay que encontrar nueva pólvora o que vuelva a funcionar la de casi siempre.