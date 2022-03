Algo se torció en el Deportivo desde el controvertido aplazamiento de aquel partido que debía disputar contra el Racing de Santander a finales de enero. Dos positivos valieron para posponer el encuentro bajo una supuesta amenaza de brote generalizado que no se llegó a producir. Ya venía dando síntomas de cierto desgaste el equipo de Borja Jiménez, que nunca durante toda la temporada se distinguió por su contundencia. Le ganó con lo justo al Talavera en Riazor y se impuso sobre la bocina a Cultural, Zamora y DUX Madrid, pero sería a partir de ese partido suspendido cuando inició una caída inesperada. Tres derrotas seguidas que convierten al Dépor en uno de los equipos con números más discretos en la segunda vuelta y exponen el error de cálculo del club por aquel entonces. Subido como estaba el equipo a la cresta de la ola (cinco victorias seguidas y 13 jornadas invicto), resultaba imposible anticipar una crisis de resultados como la actual, pero representaba una posibilidad, la más pesimista. El Deportivo asumió el aplazamiento con cierto enfado, pero sin la capacidad de influencia para frenarlo que sí tuvo el Racing para promoverlo. El equipo busca ahora recuperar sus buenas sensaciones mientras insiste en la propuesta que le permitió dominar el campeonato hasta el pasado fin de semana.

Pérdida de efectividad. El juego del Deportivo apenas ha cambiado en las jornadas más recientes con respecto al que desplegó durante la primera mitad de la temporada. La “idea” de Borja Jiménez sigue siendo dominar a través del manejo de la pelota, pero aquel fútbol control ha perdido buena parte de su efectividad. El equipo ya no está fino en las áreas, no marca con la misma facilidad y sufre en defensa, especialmente a balón parado. Además los rivales han encontrado un filón en las transiciones y casi todos emplean la misma fórmula para enfrentarse a los blanquiazules. Borja Jiménez no ha articulado una respuesta a los repliegues intensivos, salvo las llegadas por las bandas, pero tampoco a la primera línea de presión con la que los contrarios tratan de entorpecer el inicio de las jugadas. En ese sentido, Juergen se ha quedado solo en una tarea en la que no cuenta con escuderos.

La gestión de la plantilla. Álex Bergantiños y Villares han sido los mediocentros preferidos de Borja Jiménez para escoltar al colombiano, pero su peso en el juego ha decaído en cuanto el técnico prescindió del trivote. A pesar de ello, el entrenador deportivista no ha intentado probar alternativas con Calavera o Rafa de Vicente, prácticamente inéditos en el tramo más reciente de la temporada. El primero ha empezado a asomar la cabeza, pero han sido pocas las oportunidades para esa segunda unidad de la que sobre el papel es la plantilla más fuerte de la categoría. Apenas la ha exprimido en su conjunto Borja, al contrario de lo que ocurre con su bloque de confianza de jugadores, hasta el punto de que algunos transmiten síntomas de cansancio.

El peligro de un bandazo. La papeleta en estas circunstancias es para Borja Jiménez, que insiste en su idea pero al mismo tiempo podría tener la tentación de modificar una propuesta que ha mostrado grietas. Para un cambio profundo posiblemente necesite alterar el equipo titular, pero se encontraría con que apenas le ha dado vuelo a los futbolistas menos habituales. Perseverar sin corregir los problemas que ha mostrado el equipo sería temerario, por más que el técnico defienda que el juego se mantiene en los niveles previos a la crisis.

Mackay vuelve a entrenar sobre el césped

Ian Mackay volvió ayer a entrenar sobre el césped después del esguince de tobillo que sufrió el miércoles de la semana pasada y que le impidió disputar el partido contra la UD Sanse. El portero coruñés se ejercitó en solitario en la primera sesión de la plantilla esta semana, aunque no trabajó junto al resto de sus compañeros. Su presencia en la convocatoria para el partido contra el Racing de Ferrol dependerá de su evolución en los próximos días, según informó el club. Lo mismo sucede con Víctor García, que continúa al margen del resto del equipo. Trilli, que arrastra problemas por la carga de partidos, solo hizo ayer la primera parte del entrenamiento.