El Deportivo afrontará el sábado (19.00 horas) el partido contra el Racing de Ferrol sumido en una crisis de puntería que ha hecho disminuir las cifras goleadoras de todo el equipo. El entrenador blanquiazul, Borja Jiménez, es consciente de esos problemas y no los oculta, pero subrayó que trabajan para ponerle remedio. “Intentamos mejorar en el día a día, que vayan cogiendo confianza. Pero son jugadores que siempre han hecho goles y que los seguirán haciendo. Tenemos que trabajarlo desde la normalidad. Son jugadores que aportan mucho, estamos generando situaciones de gol. Se trata un poco de estar más acertados y ser más agresivos en las áreas. Llevamos incidiendo varias semanas en eso, en afrontar cada remate como si fuera el último”, reflexionó.

Borja Jiménez también se detuvo en su situación personal después del bache de resultados que ha atravesado el equipo en el último mes. El técnico deportivista volvió a mostrarse confiado e insistió en que mantendrán la propuesta de juego que le ha permitido al equipo dominar la clasificación durante buena parte del campeonato. “Lo llevo con la normalidad que lo llevamos los entrenadores conociendo nuestra profesión. Soy una persona muy reflexiva y me gusta tener las cosas muy claras. En las derrotas hemos dedicado aún más tiempo para ver qué necesitaba el equipo, pero nada más. Estoy súper convencido de cuál es el camino que tenemos que seguir y cómo tenemos que hacer las cosas”, razonó. “Hace algunas semanas se juntaron esas tres derrotas, pero estoy convencido de que va a salir todo bien y de que ésta es la forma de poder ser campeones”, añadió el entrenador blanquiazul.

El Deportivo buscará ante el Racing de Ferrol darle continuidad a la victoria frente al Calahorra y el empate de la semana pasada contra la UD Sanse manteniendo la identidad en su juego. “No sé qué partido esperar porque no depende sólo de nosotros, también de lo que quiera el rival. Ojalá sea un encuentro con mucho ritmo, con continuidad en las acciones y con pocas interrupciones”, manifestó. “Esa será nuestra intención, pero no sé lo que nos vamos a encontrar. Tenemos claro que queremos un partido de alta intensidad, con bastantes acciones y donde podamos sentirnos cómodos y dominadores. Pero es lo que intentamos siempre”, insistió.

El partido contra el Racing coincide con el 20 aniversario del Centenariazo, que se cumplirá el domingo. Una de las metas de Borja Jiménez sería poder alcanzar un éxito similar con el club. “Imposible no va a ser, porque mi idea es estar aquí mucho tiempo”, señaló sobre la posibilidad de lograr algo parecido a aquel título de Copa del Rey. “Es difícil poder estar tan cómodo como me encuentro aquí y tan respaldado como me siento, con todas las herramientas para trabajar. Ojalá de aquí a algún año podamos hacer historia, aunque está claro que ese día queda todavía lejísimos. Devolviendo al club al fútbol profesional daríamos un paso importante, sería uno de mis sueños poder estar aquí y formar parte de algo similar”, avanzó el técnico.