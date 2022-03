La igualdad máxima marcó la visita del Deportivo a A Malata de la primera vuelta, saldada con reparto de puntos y sin goles. Mucho equilibrio se espera también mañana en el duelo que volverá a enfrentar al equipo coruñés y al Racing de Ferrol, esta vez en Riazor (19.00 horas). El estadio blanquiazul reunirá a los dos conjuntos que menos goles han encajado en toda la Primera RFEF. El Dépor, 16, y el Racing, solo dos más, 18. Ninguno está en su mejor momento de la temporada, pero ambos necesitan sumar de tres en tres para cumplir sus respectivos objetivos: el ascenso directo, en el caso de la escuadra de Borja Jiménez; y el billete para el play off al que aspiran Cristóbal Parralo y los suyos. José Manuel Aira, exfutbolista del Dépor y extécnico del Racing, y Luisito, que dirigió al equipo ferrolano y al Fabril, coinciden en resaltar la importancia de este partido, “porque cada vez queda menos margen”, y ofrecen sus claves de lo que puede deparar el choque de mañana entre dos formaciones que, según Luisito, “defienden y contragolpean muy bien”.

La importancia del balón parado. El Dépor está sufriendo últimamente para defender las acciones a balón parado, concediendo demasiados remates, tal y como reconoció ayer el central Jaime Sánchez. El Racing de Ferrol, además, sobresale por su poderío aéreo. Aira y Luisito apuntan al balón parado como una de las posibles claves del encuentro de mañana. “Es un aspecto del juego muy a tener en cuenta y el Racing destaca en esa faceta —apunta el exdefensa del Dépor— porque tiene buenos lanzadores, como Álex López o Dani Nieto, y gente poderosa por alto como Yeferson Quintana, David Castro, Joselu o Nathan. Ellos lo dominan y el Dépor tendrá que buscar la manera de contrarrestarlo”. Luisito, por su parte, considera que esas acciones de estrategia son “una baza que el Racing de Ferrol tiene muy preparada, pero el Deportivo también tiene gente que va bien por arriba”. “Muchos partidos se rompen por el balón parado. Las estadísticas están ahí. Es un aspecto muy importante”, añade el exentrenador del equipo ferrolano y del filial deportivista.

La gestión emocional, clave. Riazor presentará un gran ambiente y saber controlar las emociones en un escenario así influirá en el rendimiento de los jugadores de ambos equipos, obligados a “saber controlar el aspecto psicológico y no sobreexcitarse”, apunta Luisito. “Los dos tienen que saber manejarlo y el que mejor lo controle va a tener un punto bastante importante a su favor, pero para el Dépor jugar en Riazor siempre es un plus. La gente siempre está con el equipo”, recalca el técnico de Teo. Aira, habitual en las gradas tanto de Riazor como de A Malata, coincide con Luisito al resaltar esa trascendencia del factor campo: “Todo futbolista desea el ambiente que se vive en Riazor para dar su mejor rendimiento. Lo que me transmite el público de A Coruña es que está enchufadísimo con el equipo y lo apoya a muerte”, argumenta el ponferradino.

Sin margen de error para alcanzar los objetivos. Aira “no trataría el partido como si fuese una final, pero sí es muy importante porque la competición avanza, cada vez queda menos y los equipos se van acercando o alejando de sus objetivos”. Más decisivo, todavía, le parece a Luisito: “Los dos equipos se juegan mucho no, muchísimo. El Deportivo es el equipo que más presión tiene de toda la Primera RFEF, pero tiene futbolistas experimentados que saben de qué va esto”. Ambos técnicos apuestan a que tanto el Dépor como el Racing acabarán alcanzando sus respectivas metas, el equipo coruñés la primera plaza y el ferrolano meterse en el play off para pelear por el ascenso.