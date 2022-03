La impotencia personificada. Por su juego, porque nada le ayuda, porque es incapaz de parecerse al equipo que era, porque no evoluciona, más bien involuciona. Sale el Dépor de Riazor ante un Racing de Ferrol de cuajo sin los tres puntos y sin romper como equipo, como instalado en una mala racha eterna, en una crisis de identidad que le ha convertido en un grupo previsible, sin profundidad, frustrado, al que su entrenador es incapaz de guiar. No solo para atacar, también con los cambios. Pudo marcar Villares, también David Rodríguez. La supuesta mano negra de los colegiados esta temporada se agranda con un paradón sonrojante del perro viejo Yefferson Quintana en su área. El colegiado, sus asistentes... Todos silbaron con las manos en los bolsillo, nadie quiso saber nada. El Racing de Santander ya le superó y ahora se puede alejar. Mientras el Dépor no sea mejor equipo, darán igual los rivales, los puntos rascados, la supuesta mala suerte... Poco hay que pelear en el ascenso directo.

Un punzón por banda, un pivote de toque y dos viejos conocidos. Borja Jiménez le daba cuatro pinceladas a su equipo al confeccionar el once y no eran trazos menores. Todo el deportivismo aplaudía el regreso de Mackay y Trilli, más ante la falta de alternativas reales. Las verdades novedades eran otras. Álvaro Rey, tras el fiasco ante el Racing de Santander, tenía otra oportunidad de agarrarse a la titularidad y no soltarla. Es el plan que tiene el técnico para él, ahora cercenado por la lesión. La otra incisión era la alternativa de la que iba a gozar Josep Calavera. Primera titularidad en liga. A ojos de Jiménez, se lo había ganado por su segundo mitad en San Sebastián de los Reyes.

El toque del catalán se notó en los primeros minutos. El balón sale rápido de sus pies y eso ayuda en la construcción. En su debe dos pérdidas que helaron Riazor. Más allá de su aportación, el problema de un Dépor que fue de más a menos en la primera parte estaba unos metros más adelante. Tenía maniatado al Racing, pero no se posicionaba de manera efectiva en el área, no tenía ocasiones. Gazzaniga era un espectador. Ni en transición ni en estático. Solo alguna diagonal de William, alguna recuperación en zona sensible o los centros al área que eran pan comido para los defensas verdes. Miku tuvo lo más cercano a una ocasión. Se hizo un ovillo en el área y no remató, tampoco era fácil.

El Dépor, sin dejar de parecer por encima o al menos de igual a igual con su rival, fue perdiendo protagonismo. Ya no había mano de hierro en el control del partido, sí más transición, que no contras. Las precauciones las hacían casi imposibles. El grupo no progresaba por banda, no metía gente en el área y la que acumulaba por dentro o estaba estática o no hacía daño. Sensación de embudo y empequeñeciéndose como grupo. No sufrió, solo un leve susto de David Rodríguez. Tampoco puso en apuros a su contrincante. Debía seguir escarbando para encontrarse y tener cuidado con las tres amarillas que vieron Calavera, Héctor y Miku. Algunas fruto de un exceso de revolución, poco entendible, pero real. Derbi de aguas calmas, que escondía algo, nada bueno. Nariz torcida.

El Racing salió fresco del descanso con la idea de presionar arriba, de hacerse aún más dueño del choque. Hubo dos avisos, uno muy inquietante de Heber, y el Dépor aceptó el envite y tomó el mando. Fueron sus mejores minutos, aunque eso en su caso y últimamente tampoco se traduce en un torrente de ocasiones, más ante contrincantes de cierto nivel como era hoy el Racing. Sin apenas juego por dentro y esperado de fuera hacia el área, el conjunto ferrolano sufrió, menos de lo que debería. Solo Juergen avanzó metros y buscó hablar el mismo lenguaje que William escorándose a la izquierda. Ahí saltaba la chispa, tampoco para incendio. La mejor oportunidad fue una de Villares, que vio el gol, a pesar de generársela en un fallo de Pumar. Al menos, llegaba tras una buena transición blanquiazul banda a banda.

Los cambios le cortaron la digestión y arreglaron al Racing. Fueron cinco minutos de pánico antes de la segunda remesa de sustituciones. Una de las paradas de la temporada de Mackay a cabezazo de David Rodríguez y un disparo a las nubes de Álex López le pusieron el corazón en la boca al deportivismo. Borja ya había movido el banquillo, volvía a hacerlo. La primera vez restó más que sumó sentando a William; en la segunda tampoco arregló mucho. Miku, en el campo esté como esté, aunque le caiga la lengua siete metros; eso permanece inmutable.

Solo con el paso de los minutos el equipo coruñés recuperó el resuello. Alguna cabalgada de Diego Aguirre, algún centro de Mario Soriano, la inventiva de Quiles y la última gota de Trilli. Pudo ganar, lo vio, lo sintió. Ese disparo de Juergen fue detenido con la mano por un veterano Yefferson Quintana en el área. Profundamente injusto. Ni el colegiado ni sus ayudantes lo vieron. Han sido tantas esta temporada... Entre su inoperancia como equipo, la pierna encima que le pusieron los árbitros y un rival de nivel, el Dépor cosecha un punto escaso para sus pretensiones e inquietante porque parece un equipo indefinido e incluso en cierta involución. No arranca el Dépor de Borja.