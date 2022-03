Adrián Lapeña lamentó la falta de puntería que está padeciendo el equipo en los partidos más recientes después del empate de ayer contra el Racing de Ferrol. “En la segunda parte hemos atacado una vez tras otra, pero la pelota no está queriendo entrar. El camino es bueno, pero si esto no nos da tenemos que dar un pasito más”, resumió el defensa. “Estamos generando muchas ocasiones, y hoy (por ayer) se ha podido ver que estamos tirando hasta en el punto de penalti. El balón no está queriendo entrar y para nosotros es frustrante también. Es momento de mantener la calma y corregir lo que estamos haciendo mal”, insistió el central.

Adrián Lapeña también se refirió a la polémica arbitral y al penalti que no se señaló por mano de Quintana en la segunda mitad. “El árbitro no está para decirnos muchas cosas. La acción es clarísima; si hay cuatro árbitros y ninguno la ve, es que algo se está haciendo bien”, subrayó. “Hay que seguir, pero algo tiene que hacer autocrítica”, añadió el central. Lapeña no solo criticó la acción del penalti. “Son decisiones que nos van lastrando. El otro día en Madrid William apenas puede tocar el balón y hoy (por ayer) en las primeras acciones ya nos sacan tarjetas. Tenemos que acatar sus decisiones, pero tenemos que salirnos de ese contexto y mirar hacia nosotros”, dijo..