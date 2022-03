El Deportivo ya no es lo que era. Con lo que hace no le llega, en palabras de su entrenador, Borja Jiménez, que sin embargo se esfuerza por darle normalidad a la crisis de resultados en la que se ha instalado el equipo desde que se aplazara aquel partido contra el Racing de Santander. Los cinco puntos que ha sumado de los últimos 18 posibles reflejan el delicado momento que atraviesa el conjunto blanquiazul. Antes era la referencia, el equipo que marcaba el ritmo al resto, y ahora marcha a remolque, a merced de los resultados de sus rivales.

La mala racha actual podría alejarle de manera crítica del liderato en el caso de que el Racing de Santander gane este mediodía al Talavera a domicilio y el miércoles a la Cultural Leonesa en El Sardinero en el partido que tiene aplazado. Serían cinco puntos de ventaja para los cántabros, que a finales de enero debían visitar Riazor con seis de desventaja.

Esa no es la única preocupación de los deportivistas, cada vez con menos recursos y un juego más desdibujado. Los perseguidores lo acechan y podrían aumentar las dudas alrededor de un proyecto que amenaza con trastabillarse por completo debido a su involución futbolística y las rocambolescas decisiones arbitrales que sufre en cada jornada.

Ayer el Deportivo volvió a insistir en la fórmula que le permitió dominar con autoridad la primera mitad de la temporada, pero ya no le alcanza. Eso puede significar que hasta entonces se había movido en el filo, con demasiadas precauciones para mostrarse autoritario. Contra el Racing de Ferrol necesitó un poco más y quedó demostrado que no lo tiene. El remate no le acompaña y tampoco le ayudan los árbitros. El de ayer naufragó al no ver el penalti de Quintana, igual que lo hizo un Dépor cada vez más a remolque.