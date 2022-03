Josep Calavera se refirió a la labor del colegiado Jaime Ruiz Álvarez, en especial a la acción del penalti no señalado por mano de Yeferson Quintana dentro del área. “Las imágenes hablan por sí solas, es penalti clarísimo”, afirmó el centrocampista, disconforme con el árbitro no solo por esa acción que pudo haber cambiado el desenlace del encuentro. “Los protagonistas tenemos que ser los jugadores y parece que en días como hoy [por ayer] buscan el protagonismo. Lo que no se puede es parar el partido y sacar amarillas que no se entienden. No hay que hablar de los árbitros, pero lo que no puede ser es que sean tan protagonistas en un partido”, recalcó el mediocentro blanquiazul.

El catalán disputó ayer su primer encuentro liguero como titular con el Dépor, pero se marchó con un sabor “agridulce” por no haber podido sumar los tres puntos: “Es un debut un poco agridulce. Hubiera sido redondo si hubiéramos ganando el partido. Llevaba esperando tiempo y voy a seguir trabajando para que lleguen más oportunidades. La semana que viene tenemos que dar un poquito más para volver a la victoria”. Además, Calavera reconoció que “el vestuario después de no ganar está tocado”. “Venimos de una primera vuelta buenísima ahora estamos en un bache, pero ahora es momento de estar más unidos que nunca”, recomendó el jugador cedido por el Atlético de Madrid al Dépor.