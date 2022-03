Ian Mackay, portero del Deportivo, se refirió esta mañana a las polémicas arbitrales que han rodeado al equipo en las últimas semanas, especialmente después del partido contra el Racing de Ferrol. El guardameta blanquiazul explicó su punto de vista después de que no fuera señalado un claro penalti por mano de Quintana. "Es una jugada puntual clave en un partido de fútbol que bajo mi punto de vista es difícil no verla. Es una jugada muy clara de penalti", afirmó.

Mackay considera que los árbitros se ven condicionados en muchas situaciones y destacó que desde el Deportivo no reclaman un trato de favor sino igualdad. "Mi punto de vista es que a los árbitros les cuestan pitar más las cosas a favor porque somos el Dépor. No quiero que me den nada, sino que me piten lo que es", reflexionó.

El portero también se detuvo en la situación que atraviesa el equipo, inmerso en una crisis de juego y resultados que le ha dejado por detrás del Racing de Santander en la clasificación. "No estamos todo lo fluidos que nos gustaría en el juego y nos está costando materializar las ocasiones. Antes entraban sin querer y ahora no están entrando. Esto es un trabajo grupal que espero que esta semana podamos romper esa mala racha", apuntó.

Mackay explicó cómo se encontró en el partido contra el Racing de Ferrol después de superar una lesión en el tobillo derecho. "En mi cabeza solo estaba llegar al partido del Racing y al final los servicios médicos me pusieron todo a mi alcance para poder llegar. Estoy súper agradecido a ellos", señaló.