Borja Jiménez: “El mensaje es que lo vamos a conseguir”

Borja Jiménez es quien aporta en medio de la crisis de juego y resultados que atraviesa el Deportivo la dosis de optimismo necesaria para afrontar el tramo decisivo de la temporada. El técnico insiste en que se alcanzará el objetivo del ascenso y que se conseguirá a través de la propuesta futbolística que ha empleado el equipo desde el inicio del campeonato. “El mensaje es que lo vamos a conseguir”, subrayó ayer.

El entrenador blanquiazul combate así el pesimismo que pueda existir debido al bache reciente, pero también comprende a quien haya perdido algo de fe. “El aficionado es difícil que en muchos aspectos nos apoye y nos entienda. Es normal, pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Ahora que estamos por detrás necesitaremos hacer el mejor camino posible, tenemos que ser mejores por nosotros mismos, por lo que vayamos haciendo. Si nos fijamos en lo que no está en nuestras manos, como lo que vayan haciendo nuestros competidores, nos estaremos equivocando. Veo al equipo haciendo cada vez más cosas y son los que nos han traído hasta aquí y los que nos van a llevar al objetivo. Tenemos que trabajar para que no se sientan presionados ni agobiados”, reflexionó tras la sesión de ayer.

La mala dinámica actual ha provocado que el Deportivo pierda el liderato y que el Racing de Santander tome ventaja en la clasificación. Borja Jiménez, sin embargo, está convencido de que todavía hay margen para recuperar la primera plaza. “Claro que veo factible acabar primeros. Quedan 36 puntos y tres no es diferencia para bien ni para mal. Es verdad que el Racing de Santander está en el mejor momento, que se ha juntado con el peor nuestro de este año, pero creo que esto se equilibrará. Ahora que están muy bien es momento de intentar que esa distancia no se dispare”, razonó.

La confianza de la plantilla está en entredicho después de sumar solo cinco puntos de los últimos 18 posibles, pero Borja Jiménez lo achaca al mal momento ofensivo que atraviesan. Cuando vuelvan los goles, argumentó, todo se verá de manera diferentes. “Al final la mejor manera de recuperar la confianza es ganando. Estando acertados. Lo hemos visto esta semana. En cualquier momento en un partido de fútbol, todo cambia a partir de un gol. Es confianza, autoestima. Todo mejora. Te permite cambiar todo lo que parecía que no se estaba haciendo bien. Haces un gol y todo cambia. Los equipos de pelota necesitan estar fluidos, ir rápido y estamos volviendo a coger eso. Lo principal es hacerlo desde la tranquilidad. Tenemos que mejorar en el último pase, la última decisión, porque la pelota está llegando bien a esas zonas”, destacó.

Borja Jiménez, en ese sentido, aseguró que no cambiará su filosofía y se volvió a detener en las controvertidas actuaciones arbitrales de las últimas semanas: “¿Qué voy a decir del penalti. La imagen habla por sí sola. Pero no se puede hacer nada. Imagino que el colegiado la vería en su casa y estará dándose de cabezazos. O no, pero no podemos hacer nada. No quiero ni puedo tener la impresión de que arbitran diferente al Deportivo”.