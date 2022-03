William de Camargo se mostró ayer esperanzando sobre las posibilidades del Deportivo de acabar el campeonato en la primera posición. Por eso pide a la afición “que siga creyendo en nosotros, que no dude”. “Somos los mismos que hicieron todo bien en la primera vuelta. No ha cambiado nada, sí la confianza, pero haciendo las cosas bien y con victorias eso todo volverá. No hay nada perdido”, recordó.

Para remontar el vuelo recomienda “tener tranquilidad” para que las ganas de vencer no acaben jugando en contra. “Esa ansiedad de querer marcar goles y generar nos está haciendo que estemos más imprecisos. Hay que volver a tener la confianza que teníamos, tener tranquilidad y saber que generando vamos a meter gol”, apuntó William. Cada fin de semana el brasileño es objeto de numerosas faltas que no suelen ser cortadas con tarjetas por los colegiados. Él prefiere centrarse “solo en jugar”. “Si me centro en los árbitros y en las faltas, me desconecto y dejo de jugar. Tengo que pensar en jugar bien y en hacer lo mejor para el equipo”, añadió William, enfocado hacia la visita de mañana a Badajoz, un equipo “muy peligroso, que viene creciendo”.