No hay fin de semana sin novedades en el once que prepara cada semana Borja Jiménez para su Deportivo y este duelo ante el Badajoz no es una excepción. Hay tres novedades en su apuesta: una defensa y dos en el frente ofensivo. Diego Aguirre le toma el relevo a Héctor Hernández en defensa y Noel y Mario Soriano escoltarán a Miku en ataque. Álvaro Rey y William de Camargo son los sacrificados arriba.